München (ots) -Der ADAC weist darauf hin, dass die Spendenbereitschaft in den Sommermonaten regelmäßig nach lässt und appelliert vor diesem Hintergrund an Verbraucher, Spendemöglichkeiten wahrzunehmen. Täglich werden nach Angaben des Vereins rund 15.000 Blutspenden benötigt. Dabei führe das Zusammentreffen von Urlaubsreisen und erhöhtem Unfallrisiko in den Sommermonaten zu Engpässen bei den Blutkonserven.Die saisonalen Schwankungen im Blutspendeaufkommen machen deutlich, wie wichtig es ist, die Basis an Blutspenderinnen und Blutspendern zu vergrößern. Je mehr Menschen spenden, desto besser können hohe Bedarfe wie beispielsweise im Zuge einer Grippewelle oder Ausfälle in der Reisezeit kompensiert werden.Eine Spende rettet bis zu drei LebenBlutspenden ist eine wirksamste Form von Hilfe, betont der ADAC. Eine einzige Spende kann bis zu drei Menschenleben retten. Der Club erinnert daran, dass auch Unfallopfer häufig auf sofortige Transfusionen angewiesen seien - eine Realität, die auch ADAC Rettungskräfte regelmäßig erleben. "Jeder Mensch kann jederzeit in die Situation kommen, eine Blutspende zu benötigen", sagt Jens Schwietring von der ADAC Luftrettung.Spenderinnen und Spender profitierenZugleich profitieren auch Spenderinnen und Spender: Vor jeder Spende werde der Gesundheitszustand kontrolliert, mögliche Erkrankungen könnten frühzeitig erkannt werden. Eine Charité-Studie zu Blutdrucksenkung bei Hypertonikern deutete zudem darauf hin, dass regelmäßiges Blutspenden einen positiven Effekt auf Herz und Kreislauf haben könne.Der ADAC engagiert sich im Bereich Gesundheit auf mehreren Ebenen - immer mit Blick auf seinen Kerngedanken: Wir sind da.