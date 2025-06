Ein altbekanntes Gespenst erscheint wieder am Horizont, nur ist es diesmal deutlich gefährlicher. Gemeint ist damit die Staatsverschuldung der USA. Wenn sich die Lage weiter verschärft, könnte das den Bankenmarkt und die Wirtschaft in den Abgrund reißen. Was ist das Gefährliche an dieser Situation? Schulden binnen fünf Jahren verdoppelt Die Schulden der USA wurden immer schon kritisch beurteilt. Jährlich waren Nachtragshaushalte erforderlich, ohne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...