Die Micron-Aktie befindet sich seit einigen Wochen in einer kräftigen Aufwärtsbewegung. Seit den April-Tiefs hat das Papier um fast +90% zulegen können. Was steckt hinter diesem Kurs-Comeback und wie viel Potenzial steckt jetzt noch in der Aktie? Geduld zahlt sich aus Schaut man sich den Kursverlauf von Micron an, zeigt sich einmal mehr, dass Börse kein 100-Meter-Sprint ist, sondern ein Marathon. Geduld ist am Aktienmarkt eine wichtige Tugend. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...