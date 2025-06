Atakan Sahin, Director Market Making Derivatives Products der ICF BANK AG, fasst die vergangene Handelswoche zusammen. In der Pfingstwoche zeigte sich der DAX den sechsten Tag in Folge mit negativen Vorzeichen. Neben dem Angriff Israels auf den Iran, ist auch der Handelskonflikt weiterhin Thema. Bei den "Most Traded" stellt Atakan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...