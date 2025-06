Jetzt kaufen oder shorten? Die spannendsten Momentum-Aktien im Juni

Anzeige / Werbung

Nach den ersten Schockwellen im Zollstreit von US-Präsident Trump Anfang April startete eine Gegenbewegung an der Börse, die bei einigen Aktien nun wieder starkes Momentum auf der Oberseite und neue Allzeithochs generierte. Damit sind Nasdaq-Box und KI-Box auch positiv aus dem Monat Mai gekommen und nehmen ihren mittelfristigen Trend wieder auf. Ebenso begeisterte das neue Produkt, die Short-Box. Sie konnte mit einigen Biotech-Werten das Momentum auf der Unterseite nutzen und ebenfalls per Monatsultimo zulegen.

In den jeweiligen Spezialformaten zu Einzelwerten stellen wir diese näher vor und treffen hier eine Auswahl aus den Aktien, die besonders spannend waren. Einige davon veröffentlichten erst in diesen Tagen ihre jüngsten Quartalszahlen, sodass wir diese in die Berichterstattung mit einfließen lassen konnten.

Alle Werte in den Stock-Boxen werden übrigens automatisiert ausgewählt und deinem Portfolio hinzugefügt. Die Zusammensetzung und der Austausch erfolgen einmal im Monat nach klaren Regeln. Das Konzept hat einen historischen und wissenschaftlichen Hintergrund und geht auf einen Nobelpreisträger zurück, der damit sehr erfolgreiche Ergebnisse erzielte. Auch für die Short-Box haben wir viele Backtests vollzogen, um nur nachhaltig erfolgreiche Kriterien einfließen zu lassen. Dazu gehört auch das monatliche Umschichten und ansonsten die Beibehaltung der Strategie, was logischerweise in dieser volatilen Marktphase sehr schwerfällt.

Nachdem wir den Hintergrund der Aktienauswahl von jeweils 8 Werten in den 3 aktiv betreuten Boxen von WH SelfInvest besprochen haben, richteten wir den Fokus auf einige spannende Einzelwerte und analysierten neben den News auch das entsprechende Chartbild.

Beginnend mit einem der Anlegerlieblinge Palantir und deren neuen Kooperationen im Finanz- und Medizinbereich, zeigt sich ein weiteres Allzeithoch. Die Bewertung mit einem KGV von über 400 ist bereits sehr weit gelaufen, allerdings wird der KI-Wert auch von vielen Behörden und nun auch Unternehmen als momentan konkurrenzlos beurteilt. Diese Daten müssen natürlich auch geschützt werden, wie alles in der Cloud, sodass mit Crowdstrike ein weiterer Anlegerliebling in beiden Boxen repräsentiert wird. Das Unternehmen zeigt zwar ein abgeschwächtes, jedoch weiter robustes Wachstum und implementiert weitere KI-Funktionen in seine Sicherheitsplattform. Damit soll das langfristige Wachstum besiegelt werden - die Aktie stehen kurz vor einem neuen Allzeithoch.

Bis dahin benötigt Zscaler noch ein Stück Strecke, doch die jüngste Aufwärtsbewegung ist beeindruckend. Nach einer erfolgreichen Übernahme ist das KI-Thema in der Cloud-Aktie weiter Treibstoff für Kurssteigerungen.

Mit steigenden Notierungen im Bitcoin kann auch Strategy weiter zulegen. Das Unternehmen kauft weiterhin am Kryptomarkt zu und hält aktuell rund 582.000 Bitcoin in der Bilanz. Aktuell führt dies zur Freude bei dieser positiven Entwicklung der Assetklasse.

Mit Freude werden auch die neuen Filme und Serien bei Millionen Nutzer:innen von Netflix aufgenommen. Zukünftig werden Formate auch in Spanien produziert und der aktuelle Blockbuster von Matthias Schweighöfer begeistert das heimische Publikum, sodass in vielen Ländern spezifische Inhalte für weiteres Interesse sorgen.

Keine Angst vor dem Aufwand bei Steuererklärungen und anderen Formalien muss man als Kunde von Intuit haben. Der Softwarespezialist integriert weitere KI-Applikationen in seine Abläufe und steigert damit Effizienz und Wartezeiten im Formulardschungel. Das kommt am Markt super an!

Auf schlechte News oder nachgebende Bilanzdaten spekulieren wir mit der Short-Box. Als Vertreter sticht Regeneron in der Box hervor, die eine wichtige Zulassung nicht erhalten können, da Testergebnisse unter den Erwartungen lagen. Zudem laufen einige Patente aus und damit auch potenzieller Umsatz in den nächsten Quartalen.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.