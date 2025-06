© Foto: adobe.stock.com

Die geopolitische Gemengelage hat die Finanzmärkte fest im Griff. Die Ölpreise explodieren. Der Goldpreis nimmt sein Rekordhoch ins Visier. Und auch der Silberpreis treibt in diesen Tagen seinen Ausbruch voran. Silber mit starker Charttechnik In der letzten Kommentierung zu Silber an dieser Stelle wurde die überaus spannende charttechnische Konstellation des Edelmetalls thematisiert. Der Ausbruch über den markanten Widerstandsbereich 34 US-Dollar / 35 US-Dollar läutete gleichzeitig den Ausbruch aus einer ansteigenden Dreiecksformation ein. Das daraus ableitbare Bewegungsziel für den Silberpreis liegt bei 43 US-Dollar. Doch auch ein Durchmarsch auf 50 US-Dollar ist als mögliches Szenario im …