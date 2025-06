Mainz (ots) -Als Co-Moderator von Andrea Kiewel war er bereits eingeplant, nun springt er kurzfristig ein: Joachim Llambi übernimmt - zusammen mit Lutz van der Horst - einmalig die Moderation des ZDF-Fernsehgartens am Sonntag, 15. Juni 2025, 12 Uhr, von ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel. Beide waren als Gäste in der Sendung eingeplant.ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel lebt in Tel Aviv. Da der Luftraum in Israel aus aktuellem Anlass gesperrt ist, kann sie nicht für die geplante Sendung anreisen.Am Sonntag sind unter anderen zu Gast: Katja Ebstein, Marianne Rosenberg, Peter Schilling, Eko Fresh, Johnny Logan, Guildo Horn, Tom Gaebel, Loony X Dennis Dies Das, Marquess, Alle Achtung, René Casselly & Kathrin Menzinger.Für den "ZDF-Fernsehgarten" sind Audiodeskription und Untertitel verfügbar.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.dePressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehgarten) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenDer "ZDF-Fernsehgarten" (https://www.zdf.de/shows/zdf-fernsehgarten-104)im Streaming-Portal.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6055260