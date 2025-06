© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Matthias Schrader

Der Aktiensplit der BYD-Aktie vom Dienstag wirft viele Fragen auf. Verzögerte Einbuchung der neuen Aktien, Abgeltungssteuer, Dividendentermin und Haltefrist der neuen Aktien sorgen für enormen Diskussionsbedarf im Forum.Neben dem Dauerbrenner "Tesla Inc." war in dieser Woche die BYD-Aktie das heißeste Thema im wallstreetONLINE Forum. Der Grund ist der 3:1 Aktiensplit von "Build Your Dreams" am Dienstag, dem 10. Juni, der bei manchen Investoren sicherlich einen Schreck ausgelöst hat, da vielerorts ein plötzlicher Kursrückgang von 66% angezeigt wurde (wallstreetONLINE berichtete). Dies hatte jedoch technische Gründe und war kein Grund zur Panik. Da in dieser Woche aber über 400 Postings zu …