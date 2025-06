Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -• Die erste Ausgabe der Auszeichnungen, die von Mobile World Capital in Zusammenarbeit mit B Lab Spain, GSMA Foundry, dem Staatssekretariat für Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (SEDIA) und Red. es organisiert wurde, erhielt 157 Bewerbungen aus 34 Ländern.• Die ausgezeichneten Projekte stammen aus sechs Ländern und bieten technologische Lösungen für globale Herausforderungen wie Gesundheit, städtische Nachhaltigkeit oder Ressourcenmanagement.• Die ausgezeichneten Initiativen können ihre Lösungen auf dem kommenden MWC26 in Barcelona vorstellen.• Die Initiative "Embrace the Forest" aus Brasilien wurde mit dem Barcelona Horizon Award ausgezeichnet, der mit bis zu 50.000 Euro dotiert ist und die Durchführung eines Pilotprojekts in Barcelona ermöglicht, bei dem die Technologie zur Verhinderung von Waldbränden zum Einsatz kommt.Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) hat in Zusammenarbeit mit GSMA Foundry, B Lab Spain, dem Staatssekretariat für Digitalisierung und künstliche Intelligenz (SEDIA) und Red. es die erste Ausgabe der MWCapital Awards: Technologies for a Sustainable Future veranstaltet, bei denen sechs internationale Projekte ausgezeichnet wurden, die Technologien wie künstliche Intelligenz, Blockchain, Datenanalyse oder intelligente Sensoren einsetzen, um die großen sozialen und ökologischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts anzugehen. Mit diesen Auszeichnungen unterstreicht MWCapital die Rolle der Technologie als Triebkraft für den Wandel hin zu einem widerstandsfähigeren und nachhaltigeren Modell.An der Zeremonie im Mirador Torre Glòries nahmen Vertreter der 17 Finalistenprojekte teil, die aus 157 Beiträgen aus 34 Ländern ausgewählt worden waren, sowie Unternehmer aus dem Technologiebereich, soziale Akteure und Vertreter öffentlicher und privater Institutionen, die sich für zweckorientierte Innovation engagieren.Die Jury, die sich aus Experten von Organisationen wie GSMA, B Lab Spain, Red.es, MIT, AMETIC und der International Telecommunication Union zusammensetzte, bewertete die Vorschläge auf der Grundlage von Innovation, Skalierbarkeit und tatsächlicher sozialer Wirkung und wählte für jede der fünf festgelegten Kategorien einen Gewinner aus.Die Siegerprojekte:• Business-Kategorie: Technology with Purpose (Spanien) - Samsung Electronics Iberia hat mehr als 30 Barrierefreiheitsprojekte auf Basis künstlicher Intelligenz entwickelt, von denen über eine halbe Million Menschen profitieren. Zu den bemerkenswerten Initiativen gehören TALLK, das ALS-Patienten eine einfache Kommunikation ermöglicht; UNFEAR, das störende Geräusche herausfiltert, um Menschen mit Autismus eine angenehmere Umgebung zu schaffen, und IMPULSE, das Wörter über eine Smartwatch in rhythmische Vibrationen umwandelt und so als stiller Assistent fungiert. Alle zielen darauf ab, das Leben mit Hilfe von Technologie zu verbessern. (SDG 10: Verringerte Ungleichheiten)• KMU und Start-ups Kategorie: Julieta (Kolumbien) - Dieses von Salva Health entwickelte tragbare Gerät mit künstlicher Intelligenz ermöglicht die Früherkennung von Krankheiten wie Brustkrebs ohne den Einsatz von Strahlung oder spezialisiertem Personal und verbessert so die Gesundheitsversorgung in unterversorgten Regionen. In einer Studie mit 2.300 Patienten in Bogotá, Medellín, Cali und Barranquilla wurde eine Genauigkeit von 82 % und eine Sensitivität von 81 % bei der Erkennung von Anomalien nachgewiesen. Seine Wirksamkeit hat sich auch in Gebieten mit begrenzter Infrastruktur bewährt. (SDG 3: Gute Gesundheit und Wohlbefinden und SDG 10: Verringerte Ungleichheiten)• Kategorie Forschungszentren: SIMPaCT (Australien) - Das IoT-gestützte intelligente Bewässerungssystem der Western Sydney University optimiert die Kühlung in Städten und die Wassereffizienz. Mithilfe eines KI-basierten Modells, Sensoren und digitalen Zwillingen passt es den Wasserverbrauch in Echtzeit an die Umweltbedingungen an. Der Wasserverbrauch konnte im Vergleich zu herkömmlichen Systemen um 44 bis 70 % gesenkt werden. Im Gegensatz zur planmäßigen Bewässerung kombiniert SIMPaCT Live-Überwachung, Wettervorhersage und Algorithmen des maschinellen Lernens, um eine skalierbare Lösung für die Klimaresilienz von Städten zu bieten. (SDG 13: Klimamaßnahmen)• Gemeinnützige Kategorie: Nut4Health (Mauretanien) - Dieses Projekt von SIC4Change bekämpft Unterernährung bei Kindern und verbessert die Gesundheit von Müttern und Kindern in gefährdeten Gemeinschaften durch den Einsatz fortschrittlicher Technologie. Es hat bereits über 1.200 Familien in Assaba unterstützt und bietet ein skalierbares, nachhaltiges Modell. Ihr Ansatz integriert Blockchain, maschinelles Lernen und Smart Contracts, um Transparenz bei der Fondsverwaltung zu gewährleisten und Anreize für eine frühzeitige Diagnose von Kindern durch ein ergebnisorientiertes Zahlungssystem zu schaffen. (SDG 3: Gute Gesundheit und Wohlbefinden)• Kategorie Öffentliche Einrichtungen: Datengesteuerte Stadt für Bürger (Finnland) - Die Smart-City-Initiative von Tampere nutzt KI und digitale Zwillinge, um Nachhaltigkeit und Bürgerengagement zu verbessern. Tampere Pulse ist über das Internet und mobile Geräte zugänglich und prognostiziert den Besucherfluss in der Innenstadt anhand von Echtzeitdaten von Kameras, Wetterdaten und Veranstaltungsinformationen. Basierend auf der IoT-TICKET-Plattform unterstützt es Einwohner, Unternehmen und Behörden bei der Optimierung von Ressourcen, Zeitplänen und Entscheidungsfindungen und fördert so die wirtschaftliche Belebung. (SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden)Diese Projekte werden die Möglichkeit erhalten, ihre Lösungen auf der nächsten Ausgabe des MWC Barcelona zu präsentieren und damit Zugang zu einer wichtigen internationalen Plattform zu erhalten, um ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und strategische Kooperationen zu fördern.Darüber hinaus erhält die brasilianische Initiative Embrace the Forest als Gewinner des Barcelona Horizon Award bis zu 50.000 EUR für die Erprobung ihrer Lösung in Barcelona. Seine Technologie, Pantera ist eine Software zur Bekämpfung von Waldbränden, die künstliche Intelligenz einsetzt, um Waldbrände zu verhindern, zu erkennen und deren Auswirkungen zu analysieren, um so die CO2-Emissionen zu reduzieren. Derzeit überwacht Pantera über 17,5 Mio. Hektar, darunter Tigerreservate in Indien und Naturgebiete in Brasilien, und erzielt damit eine Reduzierung der Verbrennungsflächen um bis zu 85 % sowie eine Senkung der Betriebskosten um 70 %. Durch die Kombination von künstlicher Intelligenz, Echtzeit-Datenanalyse und Drohnen können Brände innerhalb von Sekunden erkannt werden, was schnelle und wirksame Reaktionen ermöglicht, die den Schaden durch Waldbrände minimieren. (SDG 13: Klimamaßnahmen)Erkennen von Technologie mit SinnWährend der Veranstaltung erklärte Francesc Fajula, CEO von Mobile World Capital Barcelona: "Heutzutage muss der technologische Fortschritt nicht nur wirtschaftliche Kriterien berücksichtigen, sondern auch soziale und ökologische Aspekte." Er merkte ferner an, dass "Technologie unser bester Verbündeter beim Aufbau einer nachhaltigeren, gerechteren und gleichberechtigteren Gesellschaft ist".Der CEO der GSMA Ltd, John Hoffman, erklärte: "Die MWCapital Awards sind ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass Technologie, wenn sie ethisch und inklusiv eingesetzt wird, den Fortschritt bei der Erreichung eines der dringendsten Ziele der Welt beschleunigen kann. Die Auszeichnungen würdigen Projekte, die echte und messbare Auswirkungen erzielen, von der Verbesserung der Gesundheitsversorgung und der Widerstandsfähigkeit von Städten bis hin zum Kampf gegen den Klimawandel. Wir bei der GSMA sind stolz darauf, Innovationen zu fördern, die die digitale Transformation zielgerichtet vorantreiben, und freuen uns darauf, diese bemerkenswerten Initiativen auf dem MWC26 Barcelona auf der globalen Bühne zu sehen."Der Generaldirektor von Red.es, Jesús Herrero, fügte hinzu: "Diese Auszeichnungen bieten eine hervorragende Gelegenheit, die besten internationalen Projekte vorzustellen, bei denen neue Technologien eingesetzt werden, um eine nachhaltigere, gerechtere und integrativere Welt zu schaffen. Der Klimawandel und die technologische Revolution erfordern, dass Regierungen, Unternehmen und Bürger gleichermaßen Maßnahmen für einen grünen und digitalen Wandel ergreifen."Darüber hinaus hob der Interimsgeschäftsführer von B Lab Spain, Lucas Hunter, hervor: "Bei B Lab Spain begrüßen wir Initiativen wie die MWCapital Awards, die den Fokus auf die tatsächlichen, messbaren Auswirkungen technologischer Innovationen richten. Diese Projekte zeigen, dass es möglich ist, technische Exzellenz mit Geschäftsmodellen zu verbinden, die den Menschen und den Planeten in den Mittelpunkt stellen. Die Anerkennung dieser Art von Führung und die Förderung strategischer Rahmenwerke wie die B Corp-Standards sind entscheidend, um den Übergang zu einem Wirtschaftsmodell zu beschleunigen, das den Herausforderungen der heutigen Zeit gerecht wird."Mit der Verleihung der MWCapital Awards bekräftigt Mobile World Capital Barcelona ihr Engagement für Technologie als Motor des wirtschaftlichen und sozialen Wandels. Diese Auszeichnungen stehen im Einklang mit der Agenda 2030 der Vereinten Nationen und würdigen technologische Lösungen mit dem größten Potenzial, einen Beitrag zur Bewältigung der größten Herausforderungen der Welt zu leisten.In ihrer ersten Ausgabe wurden mit den MWCapital Awards die innovativsten Technologieprojekte weltweit ausgezeichnet, nicht nur aufgrund ihrer technischen Exzellenz, sondern auch aufgrund ihres Bestrebens, eine neue Generation von Unternehmern und Innovatoren zu inspirieren, die sich für die Verbesserung des Lebens und des Planeten einsetzen.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2709907/MWCapital_Awards.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2289657/5367925/Mobile_World_Capital_Barcelona_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mit-den-mwcapital-awards-werden-die-internationalen-technologieprojekte-mit-dem-groWten-einfluss-auf-die-nachhaltigkeit-ausgezeichnet-302481702.htmlPressekontakt:Víctor Solvas,vsolvas@mobileworldcapital.com | Emily Henley,ehenley@mobileworldcapital.comOriginal-Content von: Mobile World Capital Barcelona, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108095/6055335