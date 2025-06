© Foto: Andrej Sokolow - dpa

Die Zukunft der Roboter ist näher, als viele glauben, sagen diese zwei CEOs: Jensen Huang von Nvidia und Sam Altman von OpenAI. Beide sehen in den jüngsten Fortschritten der künstlichen Intelligenz einen klaren Weg zu humanoiden Robotern, die schon bald in der realen Welt agieren könnten. "Humanoide Robotik wird möglicherweise eine der größten Branchen aller Zeiten werden", erklärte Huang am Mittwoch in Paris. Nvidia hat bereits KI-Modelle entwickelt, die auf die Robotik zugeschnitten sind, und Huang betonte, dass es nur noch eine Frage der Zeit sei, bis Unternehmen wie Nvidia in der Lage sind, Roboter durch Verbesserungen in KI-Modellen und Simulationen intelligenter zu machen. "Wir wissen …