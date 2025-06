Krypto News: Mehr Power für Cardano: Wie Bitcoin die Treasury stärken könnte

Obwohl der Cardano Gründer Charles Hoskinson als großer Bitcoin Kritiker gilt, erkennt er doch die Rolle an, die die älteste Kryptowährung mittlerweile in der Finanzwelt spielt. Vor allem die Rolle als "digitales Gold". Nun will Hoskinson sogar auf den Spuren von Michael Saylor wandeln und Bitcoin in die Treasury von Cardano integrieren. Konkret sollen ADA im Wert von 100 Millionen US-Dollar in Bitcoin und Stablecoins umgeschichtet werden.

Dadurch soll die Liquidität im Cardano Ökosystem gesteigert und das DeFi Wachstum angekurbelt werden. Denn gerade in diesem Bereich tut sich Cardano im Vergleich mit anderen Blockchain Projekten äußerst schwer. Zum Vergleich: Der TVL (also der Total Value Locked) bei Cardano liegt bei etwa 350 Millionen US-Dollar. Bei Ethereum, also der Blockchain, die das Projekt eigentlich "killen" soll, sind es über 50 Milliarden US-Dollar. Bei Solana sind es 4 Milliarden US-Dollar und bei Arbitrum, Polygon oder Avalanche über 1 Milliarde US-Dollar.

Was hat Hoskinson mit den Bitcoin und Stablecoin vor?

Cardano fehlt es an Liquidität, insbesondere an Stablecoins, um effektive Lending-, DEX- oder Yield-Protokolle zu ermöglichen. Während Stablecoins für kurzfristige Handels- und Liquiditätsbedürfnisse gedacht sind, soll Bitcoin als wertstabiler, externer Anker dienen - quasi als digitales Gold innerhalb des Cardano-Ökosystems. Hoskinson zeigt hier klare Kante: Es geht nicht um Ideologie, sondern um strategische Diversifikation und langfristige Stabilität. Die zu erwartende Erträge aus den Bitcoin-Beständen könnten zudem für ADA-Rückkäufe genutzt werden - ein doppelter Hebel für Wertschöpfung und Vertrauen.

Warum tut sich Cardano im DeFi Bereich so schwer?

Trotz hoher Erwartungen und starker Community tut sich Cardano im DeFi-Bereich, wie bereits oben erwähnt, weiterhin vergleichsweise schwer. Das hat verschiedene Gründe. Der Start ins Smart-Contract-Zeitalter kam vergleichsweise spät, und die selbstentwickelte Sprache Plutus, die auf Haskell basiert - so sicher sie auch sein mag - wirkt auf viele Entwickler eher abschreckend. Die meisten Web3 Entwickler beherrschen Solidity (Ethereum) und fremdeln mit einer funktionalen Programmierung.

Die fehlende EVM-Kompatibilität verhindert, dass populäre DeFi-Protokolle wie Aave oder Uniswap einfach übernommen werden können. Stattdessen muss das Cardano-Ökosystem viele Anwendungen von Grund auf neu entwickeln - ein mühseliger Weg. Eine Rolle spielt auch Charles Hoskinson selbst: Als Gründer prägt er das Projekt stark - mit klarem Fokus auf Sicherheit, Governance und wissenschaftlicher Methodik. Doch diese akademische Herangehensweise, so wertvoll sie langfristig sein mag, hemmt kurzfristige Innovationssprünge.

BTCBULL Token: Der Quereinstieg ins Bitcoin Universum

Mit dem geplanten Kauf von Bitcoin ist Charles Hoskinson einen wichtigen Schritt gegangen, um die Treasury von Cardano breiter aufzustellen. Nun hat allerdings nicht jeder Investor 100 Millionen US-Dollar zur Verfügung, um in Bitcoin einzusteigen. Genau hier kommt der neue Meme-Coin BTCBULL Token ins Spiel, der seine Hodler mit Bitcoin Airdrops belohnt, sobald der BTC bestimmte Kursmeilensteine erreicht. Der erste liegt bei einem Bitcoin Kurs von 150.000 US-Dollar. Danach geht es in 50.000 Dollar schritten weiter.

Burning statt Rückkäufe

Eventuell will Cardano die Bitcoin Renditen nutzen, um ADA-Rückkäufe zu starten. BTC Bull Token hingegen hat seinem Coin eine automatische Burning-Funktion integriert, die ebenfalls an die Kursentwicklung des Bitcoins gekoppelt ist. Das erste Burning-Event findet bei einem BTC Kurs von 125.000 US-Dollar statt, danach geht es ebenfalls in 50.000 US-Dollar weiter. BTCBULL ist eines der wenigen Projekte, das seinen Investoren einen doppelten Nutzen bietet: Bitcoin-Belohnungen und potenzielle Kursgewinne. Damit ist BTCBULL zudem ein Vertreter der "neuen Meme-Coin-Generation", die weg von den reinen Spaß- und Spekulationsobjekten geht, hin zu Token mit einem reellen Nutzen.

BTCBULL: Jetzt noch Early Bird Investor werden

Der BTCBULL kann im Moment noch im Presale gekauft werden. Unentschlossene Investoren sollten sich allerdings ein bisschen beeilen, denn der Vorverkauf befindet sich bereits auf der Zielgeraden. Um Early Bird Investor zu werden, muss man eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Ein BTCBULL kostet im Moment 0,002565 US-Dollar.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.