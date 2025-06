GENIUS Act vor finaler Abstimmung - US-Senat entscheidet nächste Woche über Stablecoin-Regulierung

In Washington steht die Regulierung von Stablecoins kurz vor einem entscheidenden Durchbruch. Am 17. Juni 2025 wird der US-Senat über den GENIUS Act ("Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins") abstimmen, der ein nationales Regelwerk für Stablecoins schaffen soll. Nachdem bereits eine Mehrheit für die Beschleunigung des Verfahrens erreicht wurde, steht nun die finale Abstimmung im Senatsplenum an.

Umfassendes Regelwerk für Stablecoin-Emittenten geplant

Der GENIUS Act soll erstmals ein umfassendes und einheitliches Regelwerk für die Ausgabe von Stablecoins in den USA etablieren. Künftig dürfen nur noch regulierte Emittenten - sogenannte "permitted payment stablecoin issuers" - Stablecoins herausgeben, wobei diese vollständige 1:1-Deckungen mit sicheren Reserven wie US-Staatsanleihen, Bargeld oder Bankeinlagen nachweisen müssen.

Die Aufsicht erfolgt entweder auf Bundesebene durch Institutionen wie den Fed-Vorstand, die FDIC oder den Comptroller of the Currency, oder auf staatlicher Ebene, sofern die Regulierung dort "substanziell gleichwertig" ist. Bei einem Marktvolumen von über 10 Milliarden US-Dollar müssen Stablecoin-Emittenten jedoch zwingend unter Bundesaufsicht wechseln. Zudem gelten Stablecoins künftig nicht als Wertpapiere im Sinne der SEC, was regulatorische Klarheit schafft.

Solaxy-Presale endet in weniger als 72 Stunden

Für die breite Akzeptanz von Stablecoins ist eine leistungsfähige Infrastruktur entscheidend, die hohe Transaktionsvolumen bei niedrigen Gebühren bewältigen kann. Obwohl Solana bereits als eine der schnellsten Blockchains gilt, kommt es bei hoher Auslastung immer wieder zu Engpässen.

Solaxy positioniert sich als erste dedizierte Layer-2-Lösung auf Solana und nutzt Rollups, die große Mengen an Transaktionen effizient bündeln und verarbeitet zurück in die Solana-Chain übermitteln. Ein zentrales Element ist die Interoperabilität mit anderen Blockchains wie Ethereum und Base über das Hyperlane-Protokoll. Der native Token SOLX dient sowohl für Transaktionsgebühren als auch für Governance und bietet Staking-Möglichkeiten mit über 80 Prozent APY. Der Presale endet in weniger als 72 Stunden, danach folgt der offizielle Start der Layer-2-Lösung.

