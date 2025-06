Bitcoin-Trader sieht trotz Kurskorrektur Potenzial für Long-Position bis 600.000 US-Dollar

Der Kryptomarkt zeigt aktuell seine volatile Seite, nachdem Bitcoin heute kurzzeitig korrigierte und nun bei rund 105.000 US-Dollar konsolidiert - knapp unter dem bisherigen Allzeithoch von 112.000 US-Dollar. Dennoch erkennen Experten in dieser Marktsituation Chancen für strategische Trader, die das aktuelle Preisniveau als Einstiegsmöglichkeit nutzen könnten.

Experte empfiehlt Long-Trade mit außergewöhnlichem Kursziel

Der renommierte Trader Ansem präsentiert inmitten des aktuellen Rücksetzers eine optimistische Handelsstrategie. Er empfiehlt einen Long-Trade ab 100.000 US-Dollar mit einem Stop-Loss bei 96.000 US-Dollar und einem außerordentlich ambitionierten Kursziel von 600.000 US-Dollar. Dieses Setup bietet laut seiner Analyse ein besonders attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Auch der Trader CrypNuevo teilt diese bullische Einschätzung, sofern die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar verteidigt werden kann. Der Bitcoin-Kurs hat zuletzt die 50-Tage-EMA auf dem Tageschart getestet - ein bedeutender technischer Unterstützungsbereich. Sollte sich hier ein Wechsel von Widerstand zu Unterstützung bestätigen, könnte dies als starkes Signal für eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends gewertet werden.

Snorter Presale erreicht 900.000 US-Dollar - Telegram Trading-Bot vor Preiserhöhung

Mit Snorter entwickelt sich ein innovatives Krypto-Projekt, das automatisierten Handel mit einer vertrauten Nutzeroberfläche verbindet. Im Zentrum steht ein Telegram-Bot, der professionelle Trading-Funktionen ohne zusätzliche Plattformen oder komplizierte Bedienoberflächen zugänglich macht. Dieses System überträgt Funktionen institutioneller Tools in den Alltag von Retail-Tradern.

Die technologische Basis bildet eine spezialisierte Infrastruktur auf Solana mit einem hauseigenen Routing-Algorithmus für blitzschnelle Token-Swaps. Ergänzt wird dies durch eine MEV-resistente Architektur zur Reduzierung von Front-Running-Risiken sowie einen automatischen Sicherheitsfilter, der bei internen Tests mehr als 85 Prozent manipulierter Assets identifizierte. Der SNORT Token erfüllt mehrere Funktionen im Ökosystem: Er senkt Transaktionsgebühren, gewährt Zugang zu erweiterten Features und dient dem Staking. Bereits 900.000 US-Dollar wurden in den Presale investiert, dessen Preis bereits morgen erneut steigen soll.

Direkt zur Snorter Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.