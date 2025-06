Ethereum-Kurs bricht nach Eskalation im Nahen Osten ein - Ist die Rallye gefährdet?

Die Eskalation im Nahen Osten hat den Kryptomarkt in den frühen Morgenstunden erschüttert. Nach einem großangelegten Raketenangriff Israels auf iranische Atomanlagen und Urananreicherungseinrichtungen verlor der gesamte Kryptomarkt innerhalb weniger Stunden mehr als 130 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung. Besonders Ethereum wurde hart getroffen und verzeichnete einen Rückgang von fast 8 Prozent.

Marktreaktion auf geopolitische Spannungen möglicherweise übertrieben

Eine kriegerische Eskalation erzeugt zunächst Unsicherheit am Markt, was zu Verkäufen und sinkenden Kursen führt. Ethereum fiel in den Stunden nach der israelischen Raketenoffensive um 7,79 Prozent bis zu seinem Tiefpunkt gegen 4 Uhr morgens. Seitdem zeigt der Kurs jedoch Anzeichen einer Erholung, was darauf hindeutet, dass viele Investoren den Rückgang als neuen Einstiegspunkt nutzen.

Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass der Angriff für die US-Regierung und Finanzelite möglicherweise weniger überraschend kam als für Privatanleger. Die Trump-Administration hatte bereits in den vergangenen Tagen nicht dringend benötigtes Personal aus dem Nahen Osten abgezogen. Aus technischer Sicht ist zudem bemerkenswert, dass Ethereum genau an der 200-Tage-Linie eine Umkehr vollzog und der übergeordnete Aufwärtstrend intakt bleibt, was für eine potenzielle Erholung in Richtung 4.100 US-Dollar spricht.

Solaxy erreicht beeindruckende 48,7 Millionen US-Dollar im Presale

Das Blockchain-Projekt Solaxy hat in den letzten Wochen erhebliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen, da es die erste Layer-2-Lösung für Solana darstellt. Diese nach höchsten Standards entwickelte Blockchain könnte sich langfristig am Markt etablieren und ein neues Ökosystem mit zahlreichen Anwendungen und Millionen von Nutzern schaffen.

Der Erfolg des Projekts zeigt sich bereits im laufenden Initial Coin Offering, bei dem mittlerweile 48,7 Millionen US-Dollar umgesetzt wurden - davon allein fast eine Million US-Dollar in den letzten 24 Stunden trotz der angespannten Marktlage. Analysten sehen in dieser explodierenden Nachfrage ein klares Indiz für eine mögliche Kursexplosion nach dem Launch an den Kryptobörsen. Die Zeit für Investoren läuft jedoch ab, da der native Token $SOLX nur noch wenige Tage im Vorverkauf erhältlich ist. Das enorme Potenzial der weltweit ersten Solana-Layer-2 könnte mittel- bis langfristig zu einer Marktkapitalisierung im Milliardenbereich führen, und Experten erwarten, dass sich der Kurs nach dem Handelsstart schnell vervielfachen könnte.

