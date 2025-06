Folgt man den Kapitalströmen des sogenannten Smart Moneys oder besser gesagt den Bitcoin-Walen, so kennen diese nun nur noch eine Richtung. Ob diese angesichts des Nahostkonflikts jetzt zurückhaltender werden oder die günstigeren Preise nicht ohne Dip-Käufe ertragen können, erfahren Sie jetzt in diesem Artikel.

Bitcoin-Wale geben häufig die Richtung des Krypto-Marktes vor

Viele Kryptoinvestoren achten auf die Liquiditätsströme der Großinvestoren, welche bei BTC auch als Bitcoin-Wale bekannt sind. Denn sie dominieren mit ihren hohen Beständen den Krypto-Markt, wobei es sich nicht selten um Institutionen oder erfahrene Kryptoinvestoren handelt.

Aufgrund ihrer meist größeren Expertise und ihrem bedeutenderen Einfluss auf die Preise des Krypto-Marktes haben sie auch eine wichtige Rolle eingenommen. Schließlich halten sie überwiegend zwischen 10 und 20 % des gesamten zirkulierenden Angebots von Bitcoin. Dabei können schon einzelne Transaktionen von ihnen den Markt ins Wanken bringen.

whale's $16.14m btc position got liquidated despite +74,000 usdc injection



• reverse signals triggered massive swings

• $40 margin override failed to hold



market's eating whales alive; contrarians stacking profits as usual - MINDagent (@MIND_agent) June 6, 2025

Darüber hinaus haben die Wale auch einen psychologischen Einfluss auf die anderen Marktteilnehmer, welche deren Aktivitäten beispielsweise auf X oder mit KI-Agenten wie Mind of Pepe überwachen. Einige von ihnen folgen den Bitcoin-Walen auch über sogenanntes Copy-Trading, um ebenfalls von ihrer Expertise zu profitieren.

Aus diesem Grunde ist das Wal-Engagement auch zu einem wichtigen Indikator des Krypto-Marktes geworden, welcher häufig schon frühzeitig die nächsten Trends andeutet, wie die Korrektur im Februar. Schließlich verfügen sie nicht selten über deutlich fortschrittlichere Handelstools, bessere Daten und ein Team voller unterschiedlichster Experten.

Bitcoin-Wale kennen nun nur noch eine Richtung

Betrachtet man einmal die Entwicklung der Bitcoin-Positionen der Wale, so wird klar, dass diese seit dem September des Jahres 2024 wieder verstärkt in den Krypto-Markt zurückgekehrt sind. Dabei sind sie vielleicht der alten Börsenweisheit gefolgt: Sell in May and go away, but remember to come back in September.

Immer stärker haben die Wale Bitcoin akkumulierte, nachdem Donald Trump Anfang November zum nächsten US-Präsidenten gewählt wurde. Schließlich hat dieser bekannt gegeben, dass er die USA zum führenden Standort der Kryptoindustrie ausbauen und sich auch selbst mit seinem Unternehmen in diesem Bereich engagieren will.

WHILE RETAIL HESITATES…



Whales? Quietly stacking every dip.$BTC whale holdings just hit a 12-month peak.



They see what's coming…



Do you? pic.twitter.com/Rm9af2oQ9J - Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) June 14, 2025

Nachdem die Wale dann aufgrund der Sorgen um den Handelskrieg und die Zölle während des Jahresübergangs immer vorsichtiger geworden sind und Anfang Februar ihren Tiefpunkt erlebt hatten, sind nur noch exponentielle Anstiege der Wal-Positionen zu beobachten. Somit dürften sich auch noch einige Kleinanleger anschließen und den Effekt sogar verstärken.

Getrieben werden die Investoren von dem Kampf um die letzten Bitcoins, während die Börsen-Bestände wie ein Eiswürfel in der Sommerhitze dahinschmelzen. Schließlich sind nicht für alle Menschen genügend BTC vorhanden, während immer mehr Zentralbanken, Regierungen, Unternehmen, Kleinanleger und weitere mit dem digitalen Gold diversifizieren.

Möglicherweise sind sich die Bitcoin-Wale aber auch über eine bahnbrechende Entwicklung des Bitcoin-Ökosystems bewusst. Denn mit Bitcoin Hyper wurde eine Skalierungslösung erfunden, welche nicht nur die Geschwindigkeit erhöht und die Gebühren senkt, sondern darüber hinaus auch anspruchsvollste Anwendungen und mehr auf der größten Blockchain ermöglicht. Somit kann noch einmal ein deutlich größeres Wachstum entfesselt werden.

Bitcoin Hyper führt den nächsten Entwicklungsschritt von BTC durch

Das laufende Jahr kann mithilfe von Bitcoin Hyper in die Geschichte eingehen, da mithilfe der Erweiterung für Bitcoin dessen vollständiges Potenzial geborgen werden soll. Auf diese Weise werden neben Zahlungen auch Memecoins und dApps ermöglicht, sodass es zu einer deutlich größeren Aktivität und Nachfrage nach $BTC und $HYPER kommen dürfte.

Dafür verwendet Bitcoin Hyper seine Hyper Layer 2 und die SVM-Technologie, mit welcher die Chain auf mehr als 1,2 Mio. Transaktionen pro Sekunde und eine Latenz von 100 ms kommen soll. Dies verdeutlicht einmal mehr den großen Fortschritt im Vergleich zu Bitcoin, der nur alle 10 Minuten einen Block erstellt, hohe Gebühren verlangt sowie für die breite Web3-Adoption und den Hochfrequenzhandel ungeeignet ist.

All dies soll sich nun allerdings mit der Hilfe von Bitcoin Hyper ändern. Dabei lässt sich die enorme Liquidität von BTC ganz einfach über die Bridge in der Hyper Layer 2 nutzen, was auch deren Wachstum beflügelt. Danach können die Bitcoins in unterschiedlichen DeFi-Diensten, Spielen und weiteren Angeboten des Ökosystems genutzt werden.

https://twitter.com/BTC_Hyper2/status/1933549414691361204

Mit diesem Ansatz stellt Bitcoin Hyper mehr als nur eine einzelne dApp oder ein Spiel dar. Stattdessen ist es ein vollwertiges Ökosystem, welches auf der Blockchain von Bitcoin basiert, um von dessen hohen Sicherheit zu profitieren. Darüber hinaus wird auch für anspruchsvollste Anwendungen eine ausreichende Leistung geboten. Zudem kann durch den Anschluss Dritter schneller und günstiger skaliert werden, was Risiken streut und Chancen mehrt.

Möglicherweise könnte Bitcoin Hyper auch einen Anteil des sehr aktiven Memecoin-Sektors auf sich umleiten, welcher ebenso Solana mit zu dem Erfolg verholfen hat. Bisher hat der Presale 1,23 Mio. USD eingenommen und bietet die Coins noch für 0,011875 USD an. Allerdings wird schon bald die nächste Preiserhöhung erfolgen, während die Staking-Rendite von 607 % tendenziell langsam sinkt.

Jetzt in Bitcoin Hyper investieren!

