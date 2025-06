Baierbrunn (ots) -Generell sei er dem Leben gegenüber sehr positiv eingestellt, sagt Giovanni Zarrella: "Ich möchte jeden Tag mit all seinen Stunden genießen." Es gab im Leben des erfolgreichen Sängers und Entertainers aber auch eine Phase, in der er beruflich sehr mit sich gehadert hat, verrät er. Das war, als sich 2006 seine Band Bro'Sis Bro aufgelöst hatte und er versuchte, als Musiker allein durchzustarten - was viele Jahre nicht gelang. "In dieser Zeit fiel es mir schwer, zufrieden zu sein", verrät Zarrella im Gespräch mit dem Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".Sein Durchhaltevermögen wurde belohntWas dem Sänger damals am meisten zu schaffen machte: Dass er keine Chance hatte, seine Kunst zu präsentieren. "Plötzlich brechen TV-Formate weg, in denen du eigentlich ein gern gesehener Gast warst. Und du darfst nicht mehr auf die roten Teppiche, weil du einfach nicht mehr angesagt bist." Aber: Diese Zeiten haben ihn, so der Entertainer, zu dem Menschen gemacht, der er heute ist.Und sein Durchhaltevermögen wurde belohnt: "Die Giovanni Zarrella Show" ist eine der erfolgreichsten Sendungen im deutschen Fernsehen. Und als sein Album 2019 in die Charts ging und dort zwei Jahre blieb, war es, "als würde mir ein Zementblock vom Herzen fallen. Aber die Zeit davor, diese 14-jährige Durststrecke, die macht was mit dir."Sichtweise aufs Leben hat sich völlig verändertWie diese Jahre ihn geprägt haben? "Man fängt an, an sich zu zweifeln, nicht mehr an sich zu glauben und andere für sein Glück verantwortlich zu machen", sagt Zarrella. "Du kannst aber nicht sagen: Hier, mein Glück, mach mal! Das ist nicht richtig." Seine Sichtweise aufs Leben habe sich völlig verändert. Und dafür sei diese Zeit Gold wert gewesen. "Ich lasse mich heute nicht mehr runterziehen. Daher mache ich mein Glück nicht mehr von dem abhängig, was im Außen ist. Ich habe gelernt, dass man den ganzen Weg gehen muss, auch wenn er mal 15 Jahre dauert."Das komplette Interview mit Giovanni Zarrella lesen Sie in der aktuellen Ausgabe 6B/2025 der "Apotheken Umschau" und auf www.a-u.de.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 6B/2025 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6055440