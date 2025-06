Es läuft nicht mehr rund für die BYD-Aktie. Seit seinem Allzeithoch Ende Mai hat das Papier des chinesischen Auto- und Batterieherstellers um -16% nachgegeben. Und plötzlich häufen sich die Negativschlagzeilen für den so erfolgsgewohnten Konzern. Was läuft derzeit schief bei BYD und was sollten Anleger daraus machen? All-in in China Auf dem chinesischen Markt scheint es derzeit um alles zu gehen. Der größte Automarkt der Welt ist inzwischen gesättigt ...

