wO Börsenlounge - Die Woche: Von 4 Zukäufen, einer Biotech-Übernahme und der Flucht in sichere Häfen

Die Anleger trauen dem Braten nicht mehr. Das Abkommen zwischen den USA und China ist zu schwammig und die geopolitischen Spannung nehmen seit Freitag weiter zu. Das Ergebnis: Der DAX konnte keinen Tag im Plus beenden!Bei 30 war erst einmal Schluss. In der vergangenen Woche konnte der deutsche Leitindex kein neues Allzeithoch mehr erklimmen. Ganz im Gegenteil, der DAX konnte überhaupt keinen Tag im Plus beenden. Trauriger Höhepunkt für den Leitindex war der Freitag. Nachdem Israel den Iran angegriffen hatte, knickte der DAX noch deutlicher ein. Unter der vergangenen Handelswoche steht ein Minus von deutlich mehr als 3 Prozent. Trotzdem haben wir in der Börsenlounge in dieser Woche 4 neue …

