InnoCan Mega-News: LPT-CBD durch die Wissenschaft geadelt!?

In einer gemeinsamen, gegengeprüften Studie kommen die anerkanntesten Schmerz-Spezialisten der USA zu einem Schluss:

Er wird den Aktionären von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) große Freude bereiten und sollte auch dem Kurs der Aktie genügend Dynamik verleihen um eine Trendumkehr einzuleiten, die womöglich am Montag schon mit einem gewaltigen Sprung beginnt!

LPT-CBD von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) ist ein innovatives injizierbares liposomales Arzneimittel, das für die verzögerte Freisetzung von synthetischem CBD entwickelt wurde. Verschiedene Tierstudien belegen, dass LPT-CBD stabile CBD-Plasmaspiegel über bis zu vier Wochen hinweg erzeugt, anhaltende Schmerzlinderung bietet und gut verträglich ist. Dies macht es zu einer vielversprechenden Alternative zu gängigen Opioid-Medikamenten und Opioidmissbrauch. InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) hat sich mit der FDA auf seine präklinischen und klinischen Pläne zur Weiterentwicklung von LPT-CBD für klinische Studien am Menschen geeinigt.

Liposomales synthetisches CBD könnte eine sichere und skalierbare Lösung für eine Vielzahl von Schmerzzuständen bieten. Dr. Paul J. Christo, Associate Professor und Leiter der Abteilung für Schmerzmedizin an der Johns Hopkins University School of Medicine.

Innocan Pharma Highlights Breakthrough Narrative Review on Liposomal Synthetic CBD for Chronic Pain: A Novel Non-Opioid Analgesic Approach

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) gibt die Veröffentlichung eines peer-reviewten narrativen Third-Party-Berichts im Fachjournal Cureus mit dem Titel "Considering Long-Acting Synthetic Cannabidiol for Chronic Pain: A Narrative Review" (DOI: https://doi.org/10.7759/cureus.81577) bekannt. Der Artikel erörtert das therapeutische Potenzial von langwirksamem synthetischem Cannabidiol (CBD) bei der Behandlung chronischer Schmerzen - einer dringenden globalen Gesundheitsherausforderung, für die sicherere und wirksamere Behandlungen dringend benötigt werden.

Die Studie, die von führenden Schmerzspezialisten von Institutionen wie der Johns Hopkins University und der NYU School of Medicine gemeinsam verfasst wurde, unterstreicht, dass synthetisches CBD in Form von Retardformulierungen eine gut verträgliche, opioidfreie Schmerzmittelalternative darstellen könnte und das Potenzial hat, die Abhängigkeit von suchterzeugenden Opioiden deutlich zu reduzieren.

Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat in ihrem "Leitfaden für die Industrie: Entwicklungsprogramme für nicht-opioide Analgetika" den dringenden Bedarf an neuartigen, nicht suchterzeugenden Schmerztherapien hervorgehoben.

Diese Veröffentlichung unterstreicht den dringenden Bedarf an innovativen, nicht-opioiden Analgetika mit lang anhaltender Wirksamkeit. Liposomales synthetisches CBD könnte eine sichere und skalierbare Lösung für eine Vielzahl von Schmerzzuständen bieten. Dr. Paul J. Christo, Associate Professor und Leiter der Abteilung für Schmerzmedizin an der Johns Hopkins University School of Medicine.

Angesichts der aktuellen Suchtkrise besteht dringender Bedarf, Opioide durch sicherere und wirksamere Alternativen zu ersetzen", bemerkte. Lang wirkendes synthetisches CBD hat das Potenzial, einen echten Paradigmenwechsel herbeizuführen. Dr. Eugene Vortsman, Klinischer Direktor für Suchtmedizin und Krankheitsmanagement bei Northwell Health

News Fazit:

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) schwamm in der Vergangenheit unter dem Radar vieler Anleger - seine Technologie, liposomales CBD gegen chronische Schmerzen, wird in der Wissenschaft zunehmend als vielversprechender Ansatz in der Schmerzbehandlung erforscht. "… echtes Potenzial für einen Paradigmenwechsel", so Dr. Eugene Vortsman! "… könnte eine sichere und skalierbare Lösung für eine Vielzahl schmerzhafter Erkrankungen bieten…", bestätigt Dr. Paul J. Christo, Associate Professor und Leiter der Abteilung für Schmerztherapie an der Johns Hopkins University School of Medicine.

Diese positive Anerkennung aus der Schmerzmedizin eröffnet wertvolle Möglichkeiten. Diese Studie sollte helfen, …

die Forschungen und den FDA-Zulassungsvorgang zu finanzieren und/oder

Entwicklungspartner aus dem Biotech-Blue-Chip-Sektor zu gewinnen

Wenn die Marktbeobachter diese Meldung ähnlich einordnen und in dieser News einen potentiellen Gamechanger erkennen, dann könnte wir am Montag, nach Wiederaufnahme des Handels, ein äußerst kräftiges Kursplus sehen! Meinung Redaktion

Innocan Q1-25 Zahlen! Mit Wachstum ins neue Jahr!

Die von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) für das erste Quartal ausgewiesenen Umsatz und Gewinnzahlen geben Anlass zur Freude! Erneut ist es gelungen, im Vergleich zum Vorjahr, dem Umsatz und auch den Bruttogewinn zu steigern. Noch wichtiger ist jedoch, dass das negative Ergebnis aus dem ersten Quartal 2024 umgekehrt werden konnte und das Unternehmen im ersten Quartal 2025 einen deutlichen Nettogewinn ausweisen konnte!

Innocan Pharma Announces First Quarter 2025 Financial Results with Continued Strong Revenue Growth…

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW), ein Pharmatechnologieunternehmen mit Fokus auf der Entwicklung innovativer Technologien für Arzneimittelverabreichungsplattformen, gibt seine konsolidierten Finanzergebnisse für das erste Quartal zum 31. März 2025 bekannt.

Finanzielle Highlights des ersten Quartals 2025

Der Umsatz stieg im ersten Quartal 2025 um 15 % auf 7,8 Millionen US-Dollar , verglichen mit 6,8 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2024. Dieser Umsatzanstieg ist hauptsächlich auf die starke Umsatzentwicklung der Innocan-Tochtergesellschaft BI Sky Global Ltd. zurückzuführen.

, verglichen mit 6,8 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2024. Dieser Umsatzanstieg ist hauptsächlich auf die starke Umsatzentwicklung der Innocan-Tochtergesellschaft BI Sky Global Ltd. zurückzuführen. Der Bruttogewinn stieg im ersten Quartal 2025 um 19 % auf 7,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit 6,0 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2024.

verglichen mit 6,0 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2024. Der Betriebsverlust verringerte sich um 140 % auf einen Betriebsgewinn von 0,5 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2025, verglichen mit einem Betriebsverlust von 1,2 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2024.

Steile Umsatzkurve

INNOCAN PHARMA CORP.*

WKN: A2PSPW CSE: INNO

Dass die LPT-Therapie (eine subkutane Injektion monatlich) von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) bei arthritischen Schmerzen ein gut wirksames Medikament ist, hat das Publikum bereits aus den Ergebnissen präklinischer Tierversuche erfahren. Der Zustand von Eseln, Ziegen und Hunden, die nicht mehr mobil waren, verbesserte sich durch die entzündungshemmende Wirkung drastisch. Man befindet sich bereits auf den FDA-Zulassungspfad!

Der Konkurrenz überlegen

Das von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) entwickelte Medikament, muss nur einmal monatlich verabreicht werden - das ist ein Punkt bei dem man Alle schlägt! Aber es gibt noch m,ehr:

Behandlungsbeispiel:

Trotz der Verabreichung von Schmerzmitteln fand die Eselin Miri keine Entlastung und konnte sich nicht mehr bewegen, sodass ihren Pflegern empfohlen wurde, sie einzuschläfern. In einem Akt des Mitgefühls wurde der Eselin eine Injektion mit Liposom-CBD verabreicht. Die Wirkung trat sofort ein, und Miri wurde wieder aktiv und streute auf dem Bauernhof umher. Nach der Liposom-CBD-Injektion konnte Miri wieder laufen und sich bewegen, wie es vor der Hufrehe der Fall gewesen war.

Die LPT-Therapie wirkt. In der Vergangenheit waren es zahlreiche Hunde und Ziegen, die durch die beinahe wundertätige Wirkung wieder mobil wurden. Aber dieses Esel-Beispiel erachten wir als noch signifikanter, da es belegt, dass durch die LPT-Therapie die Mobilität wieder hergestellt wird.

Langzeitwirkung ohne Abstriche:

In zwei laufenden Fällen zeigten Hunde, die an Osteoarthritis litten und mit LPT-CBD behandelt wurden, nachdem sie auf nichtsteroidale Antirheumatika (NSAIDs) und orales CBD nicht reagiert hatten, eine spürbare Schmerzlinderung, eine deutlich verbesserte Beweglichkeit und ein deutlich gesteigertes Wohlbefinden. Beide Hunde blieben 2 bzw. 2,5 Jahre lang bei der LPT-CBD-Behandlung, nachdem ihre Besitzer von einer deutlichen Verbesserung ihrer Lebensqualität berichteten.

Warum es funktionieren kann

Die entzündungshemmende Wirkung von CBD ist bekannt aber üblicherweise wird das CBD vom Organismus binnen weniger Stunden wieder ausgeschieden, sodass es die Wirkung nicht voll entfalten kann. Mit der LPT-CBD-Injektion kann ein CBD Level im Körper aufrecht erhalten werden - dieser ist offenbar für die sensationelle Wirkung bei der Bekämpfung von Arthritis-Schmerzen und auch anderen Anwendungen verantwortlich.

FAZIT:

Wir denken, dass es nicht schwer fällt, das gewaltige Potential, das in InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) steckt, zu erkennen. Ein Investment könnte Gewinne erzielen, die außerhalb der allgemeinen Vorstellungskraft liegen.



Enthaltene Werte: CA45783P1027