Goodyear Tire & Rubber - GT: Profitiert der Reifenhersteller von den Zöllen?

Stimmung bei Analysten leicht verbessert!

BNP Paribas Exane: Goodyear-Aktie (GT) von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft! Neues Kursziel 15 USD!

Goodyear (GT) - ISIN US3825501014

Rückblick: Trotz eines Kursverlustes von rund 5.4 Prozent gibt es positive Anzeichen im Chartbild der Goodyear-Aktie. So hat das Wertpapier einen neuen Aufwärtstrend etabliert, das Gap Down vom Monatswechsel Juli / August 2024 egalisiert und mit dem Pullback zwischen die gleitenden Durchschnitte eine gute Startpoosition für einen Long Trade geschaffen.

Goodyear-Aktie: Chart vom 1306.2025, Kürzel: GT Kurs: 10.94 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Als Kaufsignal haben wir das Überschreiten der letzten Tageskerze vorgemerkt. BNP-Analyst James Picariello nennt als neues Kursziel 15 USD und liegt damit weit über dem per Measured Move ermittelten Wert im Chart.

Mögliches bärisches Szenario

Trotz intensiver Bemühungen zum Schuldenabbau steht Goodyear weiterhin bei seinen Gläubigern tief in der Kreide. Ob sich die Zölle tatsächlich als Vorteil für den Reifenhersteller erweisen, steht in den Sternen. Genauso gut sind negative Effekte wie das Ausbremsen der Konjunktur möglich. In einem solchen Fall sollten wir mit einem Stop Loss - zum Beispiel am 50er-EMA - vorgesorgt haben.

Meinung:

Nach dem Verlustjahr 2023 gab es in 2024 wieder schwarze Zahlen. Der größte nordamerikanische Reifenhersteller hat sein Portfolio etwas aufgeräumt und Fremdkapitalverpflichtungen abgebaut. Analysten sehen die Goodyear-Aktie insgesamt wieder positiver, allen voran James Picariello von BNP Paribas Exane, der das Wertpapier von "Neutral" auf "Outperform" hochgesetzt hat und als neues Kursziel die 15-USD-Marke im Auge hat. Die Tatsache, dass das Unternehmen von den Trumpschen Zöllen auf Grund zahlreicher US-Standorte weniger betroffen sein könnte als manche Wettbewerber, könnte sich als Vorteil erweisen. Sofern der Gesamtmarkt Rückenwind liefert, dürften die Bullen vorerst am Drücker bleiben.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 3.13 USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 63.09 Mio. USD

Quellennachweis: https://www.investing.com/news/stock-market-news/bnp-paribas-exane-dubs-goodyear-tariff-winner-shares-surge-4087226, https://finance.yahoo.com/quote/GT/analysis/

Veröffentlichungsdatum: 13.06.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es besteht kein Interssenskonflikt.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.