TEL AVIV (dpa-AFX) - Beim Besuch eines zerstörten Gebäudes in der israelischen Stadt Bat Jam hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dem Iran mit Vergeltung gedroht. "Der Iran wird einen sehr hohen Preis zahlen für den vorsätzlichen Mord an Zivilisten, Frauen und Kindern", sagte der 75-Jährige nach Angaben seines Büros. "Wir werden unser Ziel erreichen und ihnen einen schweren Schlag versetzen. Sie werden die Kraft unseres Arms zu spüren bekommen."

Beim Einschlag einer iranischen Rakete in ein Wohnhaus kamen am frühen Morgen in der Stadt südlich von Tel Aviv nach Angaben einer Regierungssprecherin mindestens sechs Menschen ums Leben, darunter zwei Kinder. Die Rettungskräfte suchten in den Trümmern weiter fieberhaft nach noch sieben Vermissten. Das massiv beschädigte Gebäude droht einzustürzen.

Warnung vor nuklearer Aufrüstung und Raketenarsenal Teherans

Netanjahu sagte vor Ort: "Wir sind hier, weil wir uns in einem existenziellen Kampf befinden, der heute jedem Bürger Israels klar ist. Denkt einmal daran, was passieren würde, wenn der Iran über Atomwaffen verfügen würde, die er auf israelische Städte abfeuern könnte."

Zu den Zerstörungen durch den Raketenangriff sagte der Regierungschef: "Denkt daran, was passieren würde, wenn der Iran 20.000 solcher Raketen hätte. Nicht nur eine - 20.000." Auch das Raketenprogramm Teherans stelle eine existenzielle Bedrohung Israels dar.

Israelische Angriffe auf iranische Ziele



Israel attackiert seit der Nacht zu Freitag Ziele im Iran - darunter Atomanlagen, Verteidigungsstellungen, Ziele in Städten und Berichten zufolge auch Öl- und Erdgasfelder. Auch wurden führende Militärs und Atomwissenschaftler gezielt getötet. Seither sind im Iran nach offiziellen Angaben Dutzende Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt worden. In Israel wurden seit Freitag nach offiziellen israelischen Angaben mindestens 13 Menschen getötet und 390 verletzt./le/DP/he