Frankfurt am Main (ots) -Eine Serie handgeschnitzter Schläger erinnert an die bedeutendsten Momente seiner sportlichen Laufbahn- Kunstvolle Linolschnitt-Motive auf Schlägern zeigen Stationen von Bolls Karriere- Überreichung des Werks zum Bundesliga-Finale am 15. Juni in Frankfurt- Ausstellung im Rahmen der Berlin Art Week im September geplantNach fast drei Jahrzehnten Weltklasse-Tischtennis beendet Timo Boll am heutigen Sonntag, den 15. Juni, beim Bundesliga-Finale in Frankfurt offiziell seine aktive Karriere. Im Trikot von Borussia Düsseldorf tritt er ein letztes Mal vor rund 4.000 Zuschauern gegen TTF Liebherr Ochsenhausen an.Als Würdigung seiner außergewöhnlichen sportlichen Laufbahn wurde ein Kunstprojekt realisiert, das zentrale Momente seiner Karriere auf besondere Weise festhält: Eine Sammlung handgefertigter Schläger mit eingearbeiteten Linolschnittmotiven zeigt Stationen aus fast 30 Jahren Leistungssport, von den Anfängen bis zur Weltspitze.Gemeinsam mit dem Sponsor Butterfly und dem TTBL entstand das Projekt als Ausdruck der Dankbarkeit für jahrzehntelange Zusammenarbeit. Die Motive wurden in traditioneller Technik in die Holzoberfläche gearbeitet. Jedes Stück ist ein Unikat und bildet einen Schlüsselmoment in Timo Bolls Karriere ab. Die Schläger wurden Timo Boll im Rahmen seines letzten offiziellen Spiels überreicht."Ich bin unglaublich dankbar für diesen Weg, den ich gehen durfte, mit all seinen Höhen und auch Tiefen. In diesen Schlägern steckt nicht nur Holz, sondern Herzblut, Schweiß und unendlich viele Erinnerungen. Es ist ein sehr emotionaler Moment für mich", sagte Timo Boll bei der Übergabe.Vom 10. bis 14. September 2025 werden die Kunstwerke unter dem Titel "Timo Boll - The Art of Table Tennis" im Rahmen der Berlin Art Week öffentlich ausgestellt.Eine begleitende Kollektion mit handbedruckten T-Shirts und Kunstdrucken wird ebenfalls erhältlich sein.Die Erlöse aus Ausstellung und Verkauf werden an wohltätige Zwecke gespendet.