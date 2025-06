Krypto-Markt in Aufregung: Solana ETF könnte Realität werden-Vermögensverwalter reichen überarbeitete Anträge ein

Es war ein langer Weg, bis der erste Krypto Spot ETF genehmigt wurde. Im Januar 2024, also vor rund eineinhalb Jahren, fand mit dem Bitcoin Spot ETF der historische Durchbruch statt - ein Meilenstein für die Krypto-Industrie und ein Signal für institutionelle Anleger weltweit.

Vorausgegangen war ein langer Kampf zwischen den Vermögensverwaltern und der SEC, der US-amerikanischen Börsenaufsicht. Erst als mit BlackRock der größte Vermögensverwalter der Welt seinen Hut mit in den Ring warf, nahm die Sache deutlich Fahrt auf.

Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich der Bitcoin Spot ETF zu einem Verkaufsschlager und hat mittlerweile ein Volumen von vielen Milliarden US-Dollar. Im Juli folgte dann mit Ethereum der zweite Spot ETF, allerdings mit einem Haken. Ein Staking ist hier aktuell nicht möglich. Vielleicht ein Grund, warum das Anlagevehikel sich vor allem am Anfang schwertat. Danach war lange Zeit Ruhe, bis zum Regierungswechsel in den USA im Januar dieses Jahres und dem damit einhergehenden Wechsel an der Spitze der SEC. Seitdem wurde die Behörde förmlich mit Spot ETF Anträgen überschwemmt. Als aussichtsreichste Kandidaten gelten XRP und Solana. Die Bloomberg Analysten rechnen mittlerweile mit einer 90 Prozent Chance, dass der Solana ETF noch in diesem Jahr genehmigt werden könnte.

Kommt jetzt der Solana Spot ETF in den USA?

Nun haben insgesamt sieben Vermögensverwalter ihre aktualisierten Solana Spot ETF Anträge bei der SEC eingereicht, wie Eric Balchunas auf X postete. Darunter Fidelity, 21Shares und Grayscale. Bei den Anträgen handelt es sich um die S1 Anträge, die unter anderem Details zu dem zugrunde liegenden Vermögenswert beinhalten, die Risiken für die Anleger und die Gebührenstruktur. Damit könnte die Entscheidungsfindung der SEC, ob die Solana Spot ETF genehmigt werden oder nicht, in die heiße Phase gehen. Es gibt übrigens auch Spekulationen darüber, dass ein Staking bei diesen Spot-ETF möglich gemacht werden könnte, da laut Gerüchten die SEC darüber nähere Angaben haben wollte.

So oder so wird die Entscheidung der US-Behörde bis spätestens Oktober dieses Jahres fallen müssen, da bis dahin Fristen auslaufen. Es bleibt also spannend.

Warum deutsche Anleger keinen Zugriff haben

In Deutschland und weiten Teilen der EU wird der Solana Spot ETF allerdings nicht handelbar sein. Das liegt an der UCITS-Richtlinie, die unter anderem eine hohe Diversifikation der Anlagen, eine hohe Liquidität und eine transparente Preisbildung und Sicherheiten vorschreibt. Ein reiner Krypto Spot ETF, der nur einen einzigen Vermögenswert beinhaltet, verstößt also gegen die Diversifikationspflicht und wird daher nicht zugelassen.

Solaxy, die Layer 2 für Solana

Mit der Genehmigung des Spot ETF könnte Solana in einen komplett neuen Lebenszyklus eintreten und einen gewaltigen Schritt näher Richtung Regulierung und "Mainstream-Finanzmarkt". Genau der richtige Zeitpunkt also, um die Probleme anzugehen, mit denen Solana sich immer noch herumschlägt. Zwar gab es in letzter Zeit keine ganz großen Netzwerkausfälle mehr, trotzdem verschluckt sich das System gerade bei hoher Auslastung immer wieder. Vor kurzem, als ein Meme-Coin gelauncht wurde, der innerhalb kürzester Zeit auf eine Marktkapitalisierung von 9 Milliarden US-Dollar erreichte, waren die Störungen so massiv, dass Transaktionen nur stark zeitverzögert und manche gar nicht verarbeitet wurden. Eigentlich dachte man, dass die monolithische Architektur von Solana ausreichend ist, aber gerade solche Vorkommnisse beweisen das Gegenteil. Genau hier greift Solaxy, die erste Solana Layer 2.

Das ist Solaxy

Als klassische Roll Up Lösung fängt Solaxy Überlauftransaktionen ab und verarbeitet diese außerhalb des Mainnets. Anschließend werden die Transaktionen gebündelt zur Verifizierung auf das Hauptnetzwerk Solana zurückgeführt. Solaxy ist aber mehr als nur die "nächste Layer 2". Es soll ein lebendiges Ökosystem entstehen, dass einen nachhaltigen Mehrwert für die Nutzer bietet. Geplant ist beispielsweise ein Launchpad, das weit über Meme-Coins hinausgeht. Außerdem soll eine eigene DEX entstehen. Das Testnet ist bereits live.

SOLX im Presale kaufen

Der native Token SOLX kann derzeit noch im Presale gekauft werden, der sich allerdings bereits im Zieleinlauf befindet. Ein SOLX kostet 0,00176 US-Dollar. Um Early Bird Investor einzugsteigen, muss man eine kompatible Wallet mit der Webseite verbinden. Bezahlt werden kann mit ETH, USDT und natürlich SOL. Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich.

Hier geht es zum Solaxy Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.