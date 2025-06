GA-ASI stellt ein originalgetreues Modell des neuen YFQ-42A CCA vor - für kosteneffiziente Serienproduktion und Überlegenheit im Luftraum"

Paris, Frankreich / ACCESS Newswire / 15. Juni 2025 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) kehrt 2025 nach Paris zurück und präsentiert an seinem Stand in Halle 3, B-176 ab dem 16. Juni eine Vielzahl neuer Produkte und Konzepte, die die Zukunft der unbemannten Luftstreitkräfte demonstrieren. Das Herzstück der Ausstellung ist ein Modell des von der US Air Force als YFQ-42A bezeichneten Collaborative Combat Aircraft (CCA) von GA-ASI.

"Wir freuen uns darauf, das Design unseres neuen YFQ-42A CCA auf dem größten Luftfahrt-Event des Jahres vorzustellen", sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. "Wir wissen, dass die Welt unsere CCA-Entwicklung mit Interesse verfolgt. Die Bodentests sind im Gange, und wir freuen uns auf den Erstflug in den kommenden Wochen, wenn wir wieder einmal die Regeln der Luftstreitkräfte neu schreiben."

CCA ist eins der vielen Produkte und Funktionen, die GA-ASI in Paris präsentieren wird. Zu den weiteren Produkten, die das Unternehmen vorstellen wird, gehören die wachsende Palette unbemannter Luftfahrtsysteme (UAS), darunter der MQ-9B SkyGuardian und SeaGuardian, sowie die Möglichkeit, die MQ-9B-Plattform für kurze Starts und Landungen (STOL, Short Takeoff and Landing) zu konfigurieren, und die Entwicklung einer luftgestützten Frühwarnfunktion (AEW) für MQ-9B.

Am Stand wird auch die neue Version von TacSit-C2 vorgeführt - GA-ASIs taktische Situationserkennungssoftware für Nutzlastkommandos und -kontrolle (C2), die es Betreibern ermöglicht, Missionen als Teil von GAs Quadratix-Softwareunternehmen zu planen und durchzuführen.

General Atomics Aeronautical Systems Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit über 8 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator seit über 30 Jahren und beinhaltet MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle 25M, MQ-20 Avenger und MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die ein ständiges Situationsbewusstsein und schnelle Angriffe ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

