Vorab für Unkundige in Sachen Verkehr und Umwelt zur Erläuterung: Als "Stinker" werden im Volksmund jene Autos bezeichnet, die mit Benzin oder Diesel betrieben und deren Abgase in teils übelriechenden Rauchwolken aus dem Auspuff in die Umwelt entlassen werden. Was in Wirklichkeit schon seit Beginn der 80er-Jahre in Europa nicht mehr der Fall ist, seit D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...