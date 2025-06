Ethereum zeigt Schwäche - Analyst warnt vor Rückfall unter 2.000 Dollar

Nach dem deutlichen Abverkauf vieler Altcoins, ausgelöst durch die Eskalation im Nahen Osten, wirkt der Kryptomarkt derzeit stabiler. Ethereum hält sich über 2.500 US-Dollar und zeigt in den letzten 24 Stunden ein moderates Plus. Doch dieser Eindruck könnte täuschen: Hinter der scheinbaren Erholung verbirgt sich womöglich eine neue Gefahr. Denn ein technischer Schlüsselbereich bleibt weiter unerreicht - und genau dort könnte sich entscheiden, ob Ethereum vor dem nächsten großen Rückschlag steht.

Dreifache Ablehnung an kritischer Widerstandszone alarmiert Analysten

In einer Reihe von Analysen beleuchtet der bekannte Trader "Dom" die kritische Lage von Ethereum (ETH). Seine Einschätzungen basieren auf einer klar definierten technischen Struktur, die sich seit dem Verlust des bullischen Trends im Februar 2025 manifestiert habe. Aktuell warnt er davor, dass ETH zum wiederholten Male an der entscheidenden Widerstandszone gescheitert sei - einer Marke, die aus seiner Sicht den Schlüssel zur Fortsetzung eines breiten Aufwärtstrends darstellt.

Bereits Mitte Mai hatte Dom betont, dass sich nahezu alle bedeutenden VWAPs (Volume-Weighted Average Price) der letzten zwei Jahre zwischen 2.500 und 2.800 US-Dollar bündeln. Gemeinsam mit dem Bruch der ehemaligen Aufwärtstrendlinie ergibt sich laut seiner Analyse eine massive Widerstandszone. Dies sei eine Art "letzte Bastion", die Ethereum überwinden muss, um wieder in einen Bullenmarkt zu geraten. Mit dem jüngsten Update vom 13. Juni verschärft sich der Ton. Sollte Ethereum nicht zeitnah eine Erholung über diese Schlüsselmarke vollziehen, rechnet der Analyst mit einem Rücksetzer in den unteren 2.000er-Bereich.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.