Bybit lanciert dezentrale Börse Byreal auf Solana - Revolution für DeFi-Trading?

Solana hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der aktivsten Layer-1-Netzwerke entwickelt. Besonders im Bereich dezentraler Börsen verzeichnete das Ökosystem ein starkes Wachstum. Inzwischen übertrifft Solana in mehreren Kennzahlen sogar Ethereum - etwa regelmäßig beim DEX-Handelsvolumen. Vor allem während der jüngsten Memecoin-Rallyes zeigte sich, wie dynamisch das Netzwerk agieren kann. Nun möchte auch die zentrale Handelsplattform Bybit von dieser Entwicklung profitieren und startet eine eigene dezentrale Börse auf Solana.

Bybit startet erste On-Chain-DEX für Solana

Die Krypto-Börse Bybit erweitert ihr Ökosystem um eine dezentrale Handelsplattform auf Solana. Unter dem Namen Byreal soll die erste DEX des Unternehmens ab dem 30. Juni 2025 zunächst im Testnet verfügbar sein. Der Mainnet-Launch ist noch im dritten Quartal dieses Jahres vorgesehen. Damit vollzieht die CEX seinen ersten Schritt in Richtung DeFi-Integration.

Bybit-CEO Ben Zhou kündigte die neue Plattform offiziell über X an und betonte den hybriden Ansatz: Byreal soll die hohe Liquidität und Ausführungsgeschwindigkeit klassischer CEX-Strukturen mit der Transparenz und Nutzerkontrolle dezentraler Systeme verbinden. Technisch wird dies über ein kombiniertes Routing-Modell aus RFQ (Request for Quotation) und CLMM (Concentrated Liquidity Market Maker) realisiert. Damit ist es das Ziel, slippage-arme und MEV-geschützte Swaps in Echtzeit zu ermöglichen. Ein weiteres Merkmal ist das geplante Launchpad auf Basis des sogenannten Fairshare Engine. Dieses soll sicherstellen, dass auch kleinere Anleger faire Beteiligungschancen erhalten und nicht durch kapitalkräftige Investoren verdrängt werden.

Solaxy Presale vor dem Ende - 50 Millionen Dollar gesammelt

Solana zählt auch im Sommer 2025 zu den dynamischsten Netzwerken im Krypto-Sektor, steht jedoch regelmäßig wegen technischer Engpässe in der Kritik. Besonders bei starker Auslastung kommt es zu Verzögerungen, fehlschlagenden Transaktionen oder temporären Ausfällen ganzer Anwendungen. Solaxy greift dieses strukturelle Defizit auf und entwickelt eine ergänzende Layer-2-Struktur, die auf Effizienz und Interoperabilität ausgelegt ist. Das Projekt versteht sich nicht als Konkurrenz zu Solana, sondern als gezielte Ergänzung, um das Netzwerk noch stärker zukunftsfähig zu machen.

Das Mittelpunkt des Konzepts ist ein modulares Rollup-System, das Transaktionen außerhalb des Mainnets verarbeitet und diese erst nach Abschluss an Solana zurückführt. Dieser Ansatz ist im Ethereum-Ökosystem längst etabliert. Hier könnte Solana um ein zentrales Skalierungsinstrument erweitern. Bereits im Juli soll das Mainnet starten. Der SOLX-Token übernimmt dabei mehrere Funktionen - von der Validierung über Governance bis hin zum Staking - und bildet das Fundament des technischen Gefüges. Besonders spannend ist hier die breite Akzeptanz noch vor dem offiziellen Launch. Im laufenden Vorverkauf wurden bereits rund 50 Millionen US-Dollar eingesammelt, was Solaxy zu einem der größten Presales des Jahres macht. Wer trotz Knappheit noch SOLX Token ergattern möchte, hat rund 24 Stunden Zeit. Dann endet der Krypto-Presale - bis dahin können Anleger über die Website investieren, indem sie ihr Wallet verbinden und Token tauschen.

