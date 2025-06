Bitcoin auf dem Weg zu 160.000 Dollar? Analysten sehen 50% Potenzial

Die Märkte bleiben angespannt durch den anhaltenden Konflikt zwischen Israel und dem Iran, der weltweit für Turbulenzen gesorgt hat. Auch Bitcoin konnte sich diesen Entwicklungen nicht entziehen und bewegt sich aktuell um die 105.000 Dollar. Trotz der Unsicherheit gibt es berechtigte Hoffnung auf einen baldigen Aufschwung. Während einige Analysten weiterhin von einem Ziel von 250.000 Dollar bis Jahresende sprechen, scheint ein kurzfristiger Anstieg auf 160.000 Dollar mittlerweile realistischer denn je. Das wäre ein Plus von mehr als 50 Prozent.

Geldmenge als entscheidender Kurstreiber

Ein entscheidender Faktor für diese optimistische Prognose ist die weltweite Ausweitung der Geldmenge. In den USA, Europa und Japan wird zunehmend Kapital in Umlauf gebracht. Eine Entwicklung, die in der Vergangenheit zeitverzögert für steigende Bitcoin-Kurse gesorgt hat.

Globale M2-Daten zeigen ein Muster, das bereits in früheren Bitcoin-Bullenmärkten zu beobachten war. In 2017 folgte Bitcoin einer Welle globaler Liquidität bis zu 20.000 Dollar, während es 2020-2021 die M2-Expansion bis zu 69.000 Dollar nachvollzog. Im Gegensatz zu Fiatwährungen ist Bitcoin knapp und begrenzt auf 21 Millionen Coins. Wenn die Liquidität zunimmt, fließt davon erfahrungsgemäß auch mehr in knappe, werthaltige Assets wie BTC. Sollte die US-Notenbank in den kommenden Monaten tatsächlich die Zinsen senken, wäre das der nächste Katalysator für eine neue Bitcoin-Rallye.

BTC Bull Token Presale bietet doppelte Gewinnchancen

Viele Altcoins profitieren indirekt, wenn Bitcoin steigt. Der BTC Bull Token geht einen anderen Weg. Der Token belohnt seine Anleger direkt bei steigenden BTC-Kursen. Bereits bei 125.000 Dollar wird ein Teil der im Umlauf befindlichen BTCBULL-Token geburnt, was das Angebot verknappt und dem Kurs zusätzlichen Auftrieb geben kann. Bei 150.000 Dollar folgt dann ein echter Bitcoin-Airdrop. Ausgezahlt werden die Satoshis an alle, die BTCBULL in einer BTC-kompatiblen Wallet wie der Best Wallet halten.

Dieser Mechanismus wiederholt sich alle 25.000 Dollar, bis hin zu einem möglichen Kursziel von 1.000.000 Dollar pro Bitcoin. Abwechselnd finden Token-Burns und BTC-Airdrops statt. Eine einzigartige Kombination, die für eine anhaltende Verknappung und steigende Nachfrage sorgt. Experten sehen daher enormes Potenzial in BTCBULL und viele gehen davon aus, dass der Kurs um über 1.000 Prozent steigen könnte. Noch befindet sich BTCBULL im Presale, der Kauf ist also aktuell zum günstigen Fixpreis möglich, aber nur noch für kurze Zeit. Die Nachfrage explodiert bereits während des Vorverkaufs, sodass Anleger inzwischen über 7,1 Millionen Dollar investiert haben, um von Anfang an dabei zu sein.

