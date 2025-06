Bitcoin nähert sich dem Zyklus-Höhepunkt - Experten prognostizieren finale Phase bis Oktober 2025

Vor rund drei Wochen markierte Bitcoin mit 112.000 US-Dollar ein neues Allzeithoch - ein Meilenstein, der ganz im Sinne der Bullen lag. So konnte das Jahr 2025 doch noch nach anfänglichen Schwierigkeiten die bullische Stimmung rechtfertigen. Daraufhin setzte jedoch eine moderate Korrektur ein. In den vergangenen Tagen verstärkte sich der Verkaufsdruck spürbar, als die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten eskalierten. Mittlerweile zeigt sich wieder Stabilität: Bitcoin konsolidiert knapp unter dem Rekordhoch bei rund 105.000 US-Dollar - ein Niveau, das neue Impulse begünstigen könnte.

Experten sehen Bitcoin-Zyklus vor historischem Höhepunkt

Der Krypto-Analyst CryptoCon sieht die letzte Phase des aktuellen Bitcoin-Zyklus erreicht. Grundlage seiner Prognose ist eine zyklische Betrachtung des Abstands zwischen Tiefpunkt und Hochpunkt vergangener Marktphasen. Historisch lagen zwischen diesen beiden Punkten etwa 152 Wochen - ein Muster, das sich über mehrere Zyklen hinweg wiederholte. Sollte dieses Timing erneut zutreffen, wäre das finale Hoch des laufenden Bullenmarktes im Oktober 2025 zu erwarten.

Ein Krypto-Zyklus beschreibt die mehrjährige Abfolge aus verschiedenen Phasen. Auch diesmal verlief der Zyklus klassisch: Nach dem Tief Ende 2022 folgte der sukzessive Anstieg mit wachsender Marktteilnahme. Laut CryptoCon sind wir nun an dem Punkt, an dem frühere Zyklen bereits ihr erstes Hoch gesehen hatten - und sich in der Vorbereitung auf den finalen Aufwärtsschub befanden. Einige Experten, darunter auch die Analysten von Bitcoinsensus, prognostizieren einen finalen Schub von bis zu 150 Prozent mit einem Ziel bei rund 300.000 US-Dollar pro Bitcoin.

Bitcoin Hyper Presale sammelt über 1,2 Millionen Dollar

Bitcoin gilt seit langem als digitaler Wertspeicher mit hoher Sicherheit. Doch mit Blick auf Skalierbarkeit und Anwendungsvielfalt stößt das ursprüngliche Protokoll an seine Grenzen. Vor allem die fehlende Smart-Contract-Funktionalität hat dazu geführt, dass alternative Netzwerke wie Ethereum oder Solana zunehmend in den Fokus dezentraler Entwicklung geraten sind. Hier setzt Bitcoin Hyper an - ein innovatives Layer-2-Projekt, das das Bitcoin-Netzwerk funktional erweitern möchte, ohne dessen fundamentale Sicherheitsstruktur zu kompromittieren.

Im Zentrum des Ansatzes steht eine externe Ausführungsebene, die auf der Solana Virtual Machine (SVM) basiert. Diese Technologie ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Verarbeitung von dezentralen Anwendungen - unabhängig von den Beschränkungen des Bitcoin-Mainnets. Für den Token HYPER sind insgesamt 21 Milliarden Einheiten vorgesehen. Die öffentliche Ausgabe erfolgt über eine dedizierte Plattform, die auch ein direktes Staking mit hohen Erträgen von über 600 Prozent APY ermöglicht. Wer hier dabei sein möchte, kann vor der Preiserhöhung morgen noch maximale Buchgewinne aufbauen.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.