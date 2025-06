In den vergangenen Tagen wurden Bitcoin und der Rest des Krypto-Marktes von dem Nahostkonflikt stärker unter Druck gesetzt. Allerdings könnte gerade in BTC die Lösung zur Verhinderung von Kriegen liegen. Was Krypto-Experten zu dieser spannenden These kommen lässt, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Somit könnte Bitcoin Kriege verhindern

Die beiden Krypto-Experten Ben Wehrman und Saifedean Ammous haben eine spannende These aufgestellt, bei welcher Bitcoin eine entscheidende Rolle in einer pazifistischen Weltordnung spielen könnte.

Denn ihrer Meinung nach konnten Kriege in der Vergangenheit primär dadurch finanziert werden, da es Staaten freistand, grenzenlos neues Geld zu drucken. Dies soll zudem im Kontrast zu Zeiten des Goldstandards gestanden haben, in denen die Finanzmittel oft schnell zur Neige gegangen sein sollen.

93% of Bitcoin is mined; only 1.4M $BTC left. Lost coins & slowing issuance are tightening supply. pic.twitter.com/HsZcbFMPXY - Christiaan (@ChristiaanDefi) June 15, 2025

Somit könnte eine Limitierung von Währungen, wie es bei Bitcoin mit seiner Beschränkung auf 21 Mio. Coins der Fall ist, für mehr Frieden in der Welt sorgen. Schließlich wären auf diese Weise keine langwierigen Kriege mehr finanzierbar. Seitdem der Goldstandard hingegen abgeschafft wurde, wären somit auch viele kriegerische Auseinandersetzungen möglich gewesen.

Außerdem könnte Bitcoin nicht so leicht enteignet werden, wie es beispielsweise früher bei Gold der Fall war. Damit werden für die Regierungen auch die Zwangsfinanzierungen von Kriegen schwieriger.

Weiter noch sehen die Krypto-Experten eine Parallele zwischen dem Entstehen von totalitären Systemen und einer dauerhaft aggressiven Außenpolitik mit dem grenzenlosen Drucken von Fiatwährungen. Schließlich könnte man nicht durch eine hohe Inflation die Zinslast drücken.

Jetzt Bitcoin mit selbstverwahrenden Wallet schützen!

Weitere Gründe wie Bitcoin für mehr Frieden sorgen soll

Neben der geringeren Kriegsbereitschaft durch die schwierigere Finanzierung dieser gibt es noch einige weitere Gründe, weshalb Bitcoin laut Wehrman und Ammous als ein Unterstützer einer friedlicheren Welt betrachtet werden kann.

Unter anderem läge dies an der individuellen Souveränität, da BTC zensurresistent, grenzüberschreitend und pseudonym genutzt werden kann. Damit könnten sich die Nutzer laut ihnen vor der Inflation und einer staatlichen Kontrolle schützen, was im starken Kontrast zu der Einführung des digitalen Euros im Herbst dieses Jahres steht.

Als weiteres Argument führen sie den langfristigen Anlagehorizont der Bitcoin-Investoren an, was vor allem an den Wertsteigerungen liegt. Gerade dieser Ansatz würde für mehr Frieden sorgen, da die Menschen vermehrt in Familie, Bildung und Kooperation investieren würden.

Außerdem würden mithilfe von Bitcoin weniger Anreize dafür geboten werden, ein anderes Land zu überfallen. Schließlich könnte man nicht einfach wie damals den Goldschatz erobern, da BTC mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen nicht enteignet werden könnte.

Jetzt nützlichste Bitcoin-Wallet entdecken!

Investieren Sie in den Ausbau des Friedens-Ökosystems

Während Bitcoin von den Krypto-Experten als Weg in eine friedlichere Welt betrachtet wird, hat sich das Team von Bitcoin Hyper der Expansion von dessen Ökosystem gewidmet. Denn bisher wird BTC primär als eine Kryptowährung verwendet, wobei er sich aufgrund der Wertzugewinne eher als ein Wertspeicher etabliert hat.

Der Rolle als Kryptowährung kann Bitcoin jedoch auch mithilfe der Hyper Layer 2 wieder gerechter werden. Denn diese verspricht, die Gebühren auf den Bruchteil eines Euros zu und die Geschwindigkeit auf wenige Sekunden zu verringern, wobei die Chain der genutzten SVM mittlerweile auf eine Latenz von 100 ms und über 1,2 Mio. TPS kommt.

Mit diesen erhält Bitcoin das nötige Upgrade, mit dem er auch anderen Blockchain-Ökosystemen mit dezentralen Anwendungen gefährlich werden kann, wie Solana oder Ethereum. Zudem sind dank der fortschrittlichen Technologien sogar Angebote mit hohen Leistungsanforderungen umsetzbar.

https://twitter.com/BTC_Hyper2/status/1933062604240408664

Einige Experten erwarten sogar, dass die hohe Marktkapitalisierung von Bitcoin auch zu dessen Erfolg in anderen Kryptosektoren beitragen wird. Deswegen entwickelt das Team von Bitcoin Hyper auch eine Bridge, mit welcher sich das enorme Kapital schnell, einfach, nahtlos und sicher in dem Bitcoin-Ökosystem einbinden lässt.

Die Transaktionen werden dabei auf der Sidechain berechnet und anschließend in bestimmten Intervallen gebündelt auf Bitcoin abspeichert. Auf diese Weise kann das Netzwerk von der hohen Sicherheit und der Etablierung von BTC profitieren, während er gleichzeitig den nächsten Entwicklungsschritt für diesen darstellt.

Deswegen hat der Vorverkauf von Bitcoin Hyper auch in der ersten Woche schon eine Finanzierungssumme von über 1,28 Mio. USD erreicht. Die nächsten 24 Stunden können die $HYPER-Coins noch für den aktuellen Preis von 0,0119 USD gekauft werden. Beeindruckend ist auch die dynamische Staking-Rendite von derzeit 587 % pro Jahr.

Jetzt in Bitcoin Hyper investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.