Digitaler Euro: Können Sie dem Geld-Gefängnis im Herbst noch entkommen?

Nachdem CBDC-Verbot aufgrund der zahlreichen Expertenwarnungen in den USA haben viele möglicherweise insgeheim vermutet, dass auch Europa eine solche erspart bleiben würde. Allerdings sollen sich laut den Aussagen einiger Finanzexperten nun sogar die schlimmsten Alpträume bewahrheiten. Womit Sie schon im Herbst dieses Jahres rechnen müssen, erfahren Sie jetzt in diesem Artikel.

EZB führt für viele überraschenderweise im Herbst digitalen Euro ein

Während ein Großteil der Bevölkerung mit anderen Themen wie dem Ukrainekrieg, dem Nahostkonflikt, einer sich möglicherweise anbahnenden Vogelgrippe, persönlichen Belangen oder gar Banalitäten abgelenkt werden, bereitet die EZB bereits im Hintergrund eifrig die Einführung des digitalen Euros vor.

Dieser Schritt steht zudem in einem starken Kontrast zu dem Kurs der USA, welche sich aufgrund der zahlreichen negativen Konsequenzen für die Bevölkerung gegen totalitäre CBDCs ausgesprochen und stattdessen den Ausbau der Stablecoins vorangetrieben haben. Schließlich sollen diese die fehlenden Käufer der US-Staatsanleihen kompensieren.

Somit ist es umso erschreckender, dass Europe genau das andere Extrem anstrebt, welches sich eher an dem chinesischen Sozialpunktesystem orientiert und stark freiheitseinschränkend sein soll. Schließlich haben Menschenrechtler, Rechtsexperten, Politiker und Wirtschaftsexperten davor ausdrücklich gewarnt.

Ebenfalls besorgniserregend ist, dass die Bevölkerungen der meisten Länder laut diversen Umfragen gar kein Interesse an CBDCs gezeigt hatten, die Politiker aber trotzdem ihr hart erarbeitetes Steuergeld für die Erforschung und Entwicklung dieser aufwendeten. Einige zweifeln sogar an, dass damit die Interessen der Bevölkerung vertreten wurden.

Trotzdem wurde der digitale Euro indessen fast schon in dunklen Kammern weiterentwickelt, auch wenn es hin und wieder einige Einblicke in diesen gab. Nun ist es schon so weit und so könnte die CBDC bereits im Oktober dieses Jahres eingeführt werden.

Jetzt Krypto-Assets besser schützen!

Ist der digitale Euro ein finanzielles Knebelinstrument totalitärer Regime?

Schaut man auf die Einschätzungen der Kritiker des digitalen Euros, so handelt es sich dabei um den nächsten Schritt in Richtung eines totalitären Regimes. Dies liegt an den vielen befürchteten Funktionen, vor denen einige Krypto-Experten bereits seit Jahren warnen, welche bisher aber von den Verantwortlichen abgestritten wurden.

Mittlerweile wurde laut den Berichten einiger Experten jedoch bekannt gegeben, dass viele der schlimmsten Funktionen jetzt doch in den digitalen Euro implementiert werden sollen. Somit werden vielen schon im Herbst in einem vollkommen anderen Finanzsystem aufwachen, welches sich überhaupt nicht mehr so wie zuvor anfühlt.

Schließlich werden die Bürger künftig von lästigen Funktionen wie dem automatischen Abbuchen von Negativzinsen belastet, damit sich die kaputt gewirtschafteten Staaten überhaupt noch finanzieren können.

Aus diesem Grunde soll das Geld auch mit einem Verfallsdatum versehen und sogar Käufe blockiert werden. Prof. Dr. Christian Rieck verweist auch darauf, dass das Geld regional gebunden werden könnte, was somit eine Art finanzielle Mauer darstellt, welche Leistungsträgern die von immer mehr geplante Auswanderung erschwert. Laut dem Strategen würde auch alles irgendwann staatlich missbraucht werden, was möglich ist.

Prof. Dr. Richard Werner hält den digitalen Euro gar als ein Zentralisierungs- und Kontrollinstrument, was er primär auf dessen Programmierbarkeit zurückführt. So wären beispielsweise nur Käufe von klimafreundlichen Gütern möglich wie Fleischersatz durch etwa Insekten.

Systemkritiker von Gesundheitsmaßnahmen oder ähnlichem könnten somit zudem leichter zum Schweigen gemacht werden. Außerdem sollen die Bürger durch CBDCs transparenter und von künstlichen Intelligenzen überwacht werden.

Jetzt Kryptos selbst verwahren!

Schützen Sie Ihre Assets mit der selbstverwahrenden Best Wallet

Das Team der Best Wallet legt großen Wert auf den Schutz der Nutzer. Dafür verwendet die selbstverwahrende Geldbörse unter anderem die MCP-CMP-Technologie von Fireworks, welche den Private Key in unterschiedliche Teile aufspaltet und bei verschiedenen Entitäten absichert, um einen einzelnen Angriffspunkt zu verhindern.

Ebenso werden 2FA, biometrische Identifizierung, MEV-Schutz vor Preismanipulationen und mehr bereitgestellt. Darüber hinaus können die Nutzer mithilfe des integrierten Preisvergleichs bei den Kryptoinvestments sparen. Dafür werden mehr als 330 DeFi- und über 30 Cross-Chain-Protokolle verwendet.

Die digitalen Assets können direkt mit der dezentralen Kryptobörse getauscht werden. Aber auch Transaktionen mit mehr als 100 Fiatwährungen sind dank vertrauenswürdiger On-Ramping-Dienste verfügbar. Damit Investoren nicht nur Kursgewinne, sondern ebenso passive Einkommen erzielen, wird zudem ein Staking-Aggregator bereitgestellt.

Durch die frühen Einstiege über die Presales von Best Wallet lassen sich nicht nur einige der vielversprechendsten neuen Kryptowährungen vor ihrem großen Durchbruch finden. Sondern mit diesen können darüber hinaus schon trotz des bis zur ersten Listung sicheren Hafens über die schrittweisen Preiserhöhungen und Staking-Renditen die ersten Buchgewinne erzielt werden.

Aber auch für erfahrene Kryptoinvestoren werden fortschrittliche Trading-Features bereitgestellt, mit denen beispielsweise Verluste begrenzt, Investments gehebelt, Sparpläne erstellt und Kryptowährungen für alltägliche Zahlungen über die Best Card verwendet werden können.

Das Team der Best Wallet ist unentwegt mit der Erweiterung der Dienste beschäftigt, um somit den Nutzen und Wert des nativen $BEST-Coins zu steigern. Somit konnte sie schnell über 250.000 monatlich aktive Anwender erreichen, welche den Coin für niedrigere Gebühren, höhere Staking-Zinsen und weitere Funktionen benötigen.

Als eine der fortschrittlichsten und nützlichsten Wallets konnte sie mit ihrem Fundraising schon einen Finanzierungsbetrag von 13,34 Mio. USD erzielen. Mit diesem soll die Best Wallet auf die nächste Stufe gebracht und neues Wachstum entfaltet werden, wobei mehr als 60 Blockchains unterstützt werden sollen.

Jetzt in Best Wallet investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.