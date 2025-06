VICTORIA, Seychellen, June 16, 2025, führende Kryptowährungsbörse und Web3-Unternehmen, hat seinen Transparenzbericht für Mai 2025 veröffentlicht, der trotz eines sich konsolidierenden Kryptomarktes ein Wachstum bei den Handelsaktivitäten, Produktinnovationen, globaler Expansion und Sozialverträglichkeit verdeutlicht.

Im Mai schwankte die Gesamtmarktkapitalisierung für Kryptowährungen zwischen einem Höchststand von 3,6 Billionen US-Dollar und einem Schlussstand von 3,28 Billionen US-Dollar, wobei das tägliche Handelsvolumen durchschnittlich 84,44 Milliarden US-Dollar betrug. Trotz der allgemeinen Marktkonsolidierung stieg das Handelsvolumen von Bitget um 21?%, angeführt von einem Anstieg des Futures-Handels um 26?%. Der Spot-Handel erreichte 107 Milliarden US-Dollar, was Bitget laut Coingecko zur weltweit drittgrößten Kryptobörse nach Spot-Volumen nach Binance und Bybit mit einem geschätzten Marktanteil von 8,9?% macht.

Allein im Mai gewann Bitget über 500.000 neue Nutzer hinzu, was die Zahl der Neuzugänge im zweiten Quartal 2025 auf über 2 Millionen steigen ließ. Bitget verzeichnete außerdem eine branchenführende Proof-of-Reserves-Quote von 192?% und sein Schutzfonds erreichte mit 725 Millionen US-Dollar einen neuen Höchststand, was das langfristige Engagement für Transparenz, Vermögenssicherheit und Nutzerschutz von Bitget widerspiegelt.

Der Mai war ein Meilenstein für die Bitget Wallet, die unter dem Namen "Crypto for Everyone" neu auf den Markt kam und wichtige Upgrades einführte. Zu den wichtigsten Neuvorstellungen gehörten die Integration von Paydifyfür nahtlose LATAM-Fiat-Onramps, ein "Shop with Crypto"-Marktplatz für Einkäufe bei über 300 globalen Marken und die Bitget Wallet Alpha, eine mobile Plattform für das Entdecken von Token und den Handel per Mausklick über mehr als 130 Blockchains.

Bitget ist wichtige Partnerschaften eingegangen, um die Akzeptanz und Aufklärung voranzutreiben. So hat sich das Unternehmen mit Sweatzusammengetan, um den Zugang zu Kryptowährungen in Südostasien zu erweitern, und kooperiert mit Cryptita, um eine Blockchain-Enzyklopädie für Jugendlichezu lancieren und so frühzeitig Kryptowissen zu vermitteln.

Zu den Produktneuvorstellungen in diesem Monat gehörte die mit Spannung erwartete Einführung von Bitget Live, einer Echtzeit-Streaming-Funktion, mit der Content-Ersteller und erfahrene Trader ihre Einblicke direkt auf der Plattform teilen können. Die Börse stellte außerdem BGUSDvor, ein an den US-Dollar gekoppelter Stablecoin, der durch tokenisierte reale Vermögenswerte wie US-Staatsanleihen gedeckt ist. Bitget Wallet wurde zur offiziellen Wallet für das Mini-Dapp-Portal von LINE, sodass die 196 Millionen Nutzer von LINE über Bitget auf Kaia-Chain-Spiele und -Tools zugreifen können.

Bitget hat die Listung neuer digitaler Vermögenswerte weiter ausgebaut und RLUSD, den USD-gestützten Stablecoin von Ripple, auf seiner Plattform aufgenommen. Bitget listete außerdem Shardeum, eine skalierbare, EVM-kompatible Layer-1-Blockchain, die Nutzern den Zugriff auf leistungsstarke DeFi-Protokolle und Smart-Contract-Anwendungen ermöglicht. Die Aufnahme von USD1, einem von World Liberty Financial herausgegebenen und mit der Trump-Familie verbundenen Stablecoin, unterstreicht das Engagement von Bitget für die Einführung digitaler Vermögenswerte, die eine Brücke zwischen Fiat- und Kryptowährungen schlagen sollen, um eine breitere Akzeptanz durch die Nutzer zu erreichen.

Im Mai hat Bitget seine sozialen Aktivitäten durch sein Blockchain4Youth-Programm weiter vorangetrieben, das nach zwei Jahren bereits über 8.000 Teilnehmer und eine globale Reichweite in über 70 Ländern verzeichnet. Zudem unterstützte das Unternehmen den "Build With AI"-Hackathon von Google, leistete Nothilfefür vom Erdbeben betroffene Familien in Myanmar und erweiterte sein Starlink-Programmauf den Philippinen, um unterversorgte Inseln mit Satelliten-Internet zu versorgen und so die digitale und blockchainbasierte Teilhabe langfristig zu fördern.

Von seinen starken On-Chain-Integrationen bis hin zu Innovationen im Bereich Fiat-Krypto setzt Bitget weiterhin neue Maßstäbe in Bezug auf Vertrauen in Börsen, Produktnutzen und reale Web3-Anwendungen. Die anhaltende Dynamik von Bitget positioniert das Unternehmen als wichtigen Treiber in der nächsten Phase der Krypto-Evolution.

