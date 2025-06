Bitcoin über 110.000$: BTCBULL knackt 7 Mio.$

Bitcoin (BTC) knackte am Dienstag kurzzeitig die psychologisch wichtige 110.000-Dollar-Marke - ein spektakulärer Kurssprung, ausgelöst durch ein bahnbrechendes Rahmenhandelsabkommen zwischen den USA und China. Nach zwei intensiven Verhandlungstagen in London einigten sich die beiden Wirtschaftsmächte auf eine weitreichende Zusammenarbeit, die das Potenzial hat, die globalen Handelsdynamiken grundlegend zu verändern. US-Handelsminister Howard Lutnick betonte, dass die Vereinbarung das Genfer Abkommen vom letzten Monat festigt und darauf abzielt, die bisher belastenden dreistelligen Zölle zwischen den beiden Ländern systematisch abzubauen.

In der Folge reagierten Early Bird Investoren des BTC Bull Token (BTCBULL) sofort und intensivierten ihre Investments in den visionären Vorverkauf. Der innovative Meme-Coin, der die wichtigsten Bitcoin-Meilensteine strategisch verfolgt, hat mittlerweile die beeindruckende 7-Millionen-Dollar-Marke überschritten - und das Interesse der frühen Anleger bleibt ungebrochen. Immer mehr Investoren erkennen den entscheidenden Vorteil: Im Vergleich zum bloßen Halten von Bitcoin bietet BTCBULL einen kraftvollen Hebeleffekt, der ihre Gewinne erheblich verstärken kann.

US-China-Abkommen katapultiert Bitcoin auf neue Höhen

US-amerikanische und chinesische Regierungsvertreter haben sich in London auf ein historisches Handelsrahmenabkommen verständigt, das einen Waffenstillstand bei den Exporten seltener Erden vorsieht, während die USA im Gegenzug ihre Exportbeschränkungen für Halbleiter lockern - ein zentrales Thema, das der US-Präsident seit seiner Amtsrückkehr energisch verfolgt. Obwohl das Abkommen noch von Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping unterzeichnet werden muss, reagierten die globalen Märkte umgehend positiv.

Die Aktienkurse zogen kräftig an, der Dollar blieb stabil, und diese optimistische Grundstimmung brachte Bitcoin erneut über die symbolträchtige 110.000-Dollar-Marke, bevor der Kurs zum Zeitpunkt der Berichterstattung leicht auf rund 109.590 Dollar zurückging. Während Bitcoin damit seinem neuen Allzeithoch immer näherkommt - das bisherige wurde erst im Mai dieses Jahres überschritten - richtet sich das Augenmerk vieler strategisch denkender Anleger bereits auf den BTC Bull Token. Für sie repräsentiert dieser Token die echte Chance auf überproportionale Renditen, da er im Vergleich zum simplen Halten von Bitcoin einen deutlichen Hebeleffekt bietet und zusätzliche Gewinnmöglichkeiten eröffnet.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.