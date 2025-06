Ethereum findet Support: Solaxy vor 10x-Rallye?

Am Wochenende herrscht am Kryptomarkt die typische Ruhe vor dem Sturm. Institutionelle Investoren sind nicht aktiv und die Nachrichtenlage gibt wenig her, was die Kurse massiv beeinflussen könnte. Die letzte Schocknachricht war der israelische Angriff auf den Iran, der zu einem dramatischen Abverkauf an den Börsen führte. Bitcoin, Ethereum und die meisten anderen Top-Coins haben daraufhin stark nachgegeben und Millionen von Anlegern in Sorge versetzt.

Allerdings sieht es inzwischen so aus, als hätte Ethereum seinen Boden gefunden und sich an einer entscheidenden technischen Marke stabilisiert. Diese Entwicklung könnte das Ende der Korrektur signalisieren und den Weg für die Fortsetzung der Rallye ebnen. Während sich Ethereum an diesem kritischen Wendepunkt befindet, zeigt Solaxy ($SOLX) mit fast 50 Millionen Dollar im Presale bereits jetzt, warum Analysten von einer bevorstehenden 10x-Rallye sprechen.

Ethereum stabilisiert sich an kritischer 2.500$-Marke

Bei Ethereum ergibt sich aktuell eine außerordentlich spannende technische Situation. Zwar wurde die vielversprechende Kursrallye der letzten Woche abrupt beendet, allerdings häufen sich die Signale, dass es bald wieder deutlich bergauf gehen könnte. Das liegt unter anderem daran, dass zwei wichtige Kursmarken nun immer näher zusammenrücken und damit eine starke, nahezu unüberwindbare Unterstützungslinie bilden: der EMA 200 und die psychologisch wertvolle 2.500-Dollar-Marke.

Kursmarken wie 2.500 Dollar werden als psychologisch wertvoll erachtet, da viele professionelle und private Anleger ihre strategischen Einstiege an solchen runden Marken positionieren und die Marktsituation neu bewerten. Gleichzeitig ist der EMA 200 der meistbeachtete Indikator in der technischen Analyse und dieser liegt aktuell nur knapp unter der 2.500-Dollar-Marke bei 2.473 Dollar. Die Chancen stehen also außergewöhnlich gut, dass der Support im Bereich um 2.500 Dollar hält und es von hier aus eher wieder bergauf geht, sofern keine weitere Hiobsbotschaft die Märkte heimsucht.

Zumindest ein weiterer Anstieg bis auf das Jahreshoch von 4.100 Dollar erscheint zur Zeit deutlich wahrscheinlicher als ein erneuter Crash unter die psychologisch wichtige 2.000-Dollar-Marke. Ethereum hat also das beträchtliche Potenzial, nochmal um über 60 Prozent zuzulegen und damit Anlegern erhebliche Gewinne zu bescheren. Noch deutlich höheres Gewinnpotenzial sehen erfahrene Analysten derzeit jedoch bei Solaxy ($SOLX), das sich als revolutionäre Layer-2-Lösung für Solana positioniert.

Solaxy revolutioniert Solana mit bahnbrechender Layer-2-Technologie

Während Ethereum am Scheideweg steht und sich in den nächsten entscheidenden Tagen zeigt, ob der Kurs um weitere 60 Prozent steigt, kennen Investoren bei Solaxy kein Halten mehr. Solaxy überzeugt mit der ersten Layer-2-Lösung für die hochperformante Solana-Blockchain, und genau dieses einzigartige Alleinstellungsmerkmal sorgt derzeit für einen regelrechten Ansturm von weitsichtigen Investoren.

Solana gilt zwar als eines der schnellsten Netzwerke im gesamten Krypto-Space, kämpft aber in Zeiten hoher Auslastung immer wieder mit gravierenden technischen Problemen. Netzwerkausfälle, frustrierende Transaktionsabbrüche und stundenlange Downtimes gehören zur bitteren Realität, und genau hier setzt Solaxy mit seiner innovativen Lösung an. Die neue Layer-2-Technologie soll das Netzwerk nicht nur nachhaltig stabilisieren, sondern auch deutlich leistungsfähiger und zuverlässiger machen.

Mit Solaxy könnte die Grundlage für ein völlig neues, revolutionäres Ökosystem entstehen. Die Layer-2-Lösung soll Transaktionen effizient Off-Chain bündeln, intelligent weiterleiten und so die Main Chain von Solana spürbar entlasten. Das schafft enormen Raum für skalierbare dezentrale Anwendungen, innovative Token-Projekte und Millionen von Nutzern, die von erheblich geringeren Kosten und höherer Zuverlässigkeit profitieren würden. Im Zentrum steht dabei der native Token $SOLX, der für Transaktionen, Staking, Governance und Liquiditätspaare genutzt wird.

Rekord-Presale signalisiert explosive Markteinführung

Das außergewöhnliche Potenzial von Solaxy wird bei einem Blick auf die beeindruckenden Zahlen schnell deutlich. Fast 50 Millionen Dollar wurden bereits im laufenden Vorverkauf investiert, und das, obwohl der Token bislang noch gar nicht an einer einzigen Börse gehandelt wird. Damit gehört der $SOLX-Presale schon jetzt zu den erfolgreichsten in der gesamten Geschichte des Kryptomarktes und übertrifft selbst etablierte Projekte bei weitem.

Analysten gehen davon aus, dass der Kurs nach dem bevorstehenden Börsenlisting schnell um ein Vielfaches ansteigen könnte, vor allem wenn sich das innovative Netzwerk im Alltag bewährt und die visionären Entwickler ihre ambitionierte Roadmap wie geplant umsetzen. Der Vorverkauf endet allerdings bereits in zwei Tagen, danach entscheidet der freie Markt über den Preis und frühe Vorteile sind nicht mehr verfügbar.

Kein Wunder also, dass führende Analysten in Solaxy einen der vielversprechendsten Altcoins des Jahres 2025 sehen und von einer bevorstehenden 10x-Rallye sprechen. Wer noch zum günstigen Vorverkaufspreis einsteigen und von der ersten Layer-2-Lösung für Solana profitieren will, sollte sich angesichts der knappen Deadline beeilen. Die Kombination aus technischer Innovation, Rekord-Presale und dem wachsenden Bedarf nach Solana-Skalierung könnte Solaxy zu einem der größten Erfolge dieses Krypto-Zyklus machen.

Jetzt noch mehr über den (Solaxy$SOLX) Presale erfahren!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.