Baierbrunn (ots) -Anmoderation: In den letzten 15 Jahren hat sich die Zahl der Schönheits-Operationen weltweit verdoppelt, die Deutschen belegen mit fast einer halben Million Eingriffe im Jahr einen der Spitzenplätze. Welche Körperteile besonders im Fokus stehen, dazu Petra Terdenge:Sprecherin: Wenn wir das Wort Schönheits-Operation hören, denken viele von uns wohl zuerst an die Brustvergrößerung. Doch am häufigsten wird ein ganz kleines Körperteil optimiert, sagt Andrea Mayer-Halm von der Apotheken Umschau:O-Ton Andrea Mayer-Halm 25 sec."Sehr begehrt sind hierzulande Lidstraffungen. Die sorgen für einen offeneren Blick, weil überschüssige Haut um die Augen weggeschnitten wird. Dann folgen nicht-chirurgische Behandlungen mit Botox- und Hyaluron-Unterspritzungen. Vor allem Frauen - das war vielleicht erwartbar - nutzen Schönheits-Behandlungen, sie machen 85 Prozent der Kundschaft aus. Bei den Männern zählt die Brustverkleinerung zu den häufigsten Maßnahmen."Sprecherin: Während der Pandemie-Jahre gab es den so genannten Zoom-Boom, in dieser Zeit nahm die Zahl der Eingriffe noch einmal deutlich zu. Das liegt auch daran, dass in der digitalen Kommunikation das Gesicht im Vordergrund steht:O-Ton Andrea Mayer-Halm 20 sec."In Videokonferenzen und auch in den sozialen Medien sehen wir Gesichter, die künstlich geschönt wurden, meist durch Filter, auch durch Make-up, KI oder plastische Chirurgie. Wir vergleichen uns mit diesen geschönten Gesichtern und verlieren unser Gefühl für menschliches Aussehen. Man könnte sagen, unser Kompass gerät dadurch durcheinander."Sprecherin: Studien zufolge hat die Mehrheit der Deutschen kein Problem damit, wenn andere ihr Äußeres optimieren lassen. Die Gesellschaft toleriert Schönheits-Operationen, aber ist es die richtige Entscheidung, macht es uns zufriedener?O-Ton Andrea Mayer-Halm 25 sec."Das ist eine persönliche Entscheidung, die jeder und jede für sich trifft. Ein schöner Körper, ein schönes Gesicht kann Sicherheit geben, man fühlt sich wohler in seiner Haut. Wichtig ist, dass die Erwartungen realistisch sind und die möglichen Komplikationen überschaubar. Es ist ein Abwägen der Risiken, aber gerade junge Menschen sollten sich einen Eingriff gut überlegen und sich ausführlich beraten lassen."Abmoderation: Wer sich über das Thema informieren will, findet in der Apotheken Umschau Hintergründe, Erfahrungsberichte und Tipps, wie man eine seriöse Praxis für Schönheitsbehandlungen findet.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.de