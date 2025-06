NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Konflikt zwischen Israel und dem Iran:

"Im Fall des Iran muss sich zeigen, ob die Mullahs nun, angesichts der existenziellen Bedrohung, doch noch einlenken. Trump will, was sonst, einen Deal - was in diesem Falle sehr wünschenswert wäre, weil sonst ein langer Krieg droht. Gegen den darf man protestieren. Dort, wo das erlaubt ist. Dass gerade vor allem Israel im Kreuzfeuer der Kritik steht und weniger die Diktatoren, die seine Existenz in Frage stellen - staunen darf man darüber schon..."/yyzz/DP/he