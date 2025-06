Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung: Sensirion lanciert neue digitale Feuchte- und Temperatursensoren mit Schutzabdeckung



16.06.2025 / 06:00 CET/CEST





Medienmitteilung

13.06.2025, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz







Sensirion lanciert neue digitale Feuchte- und Temperatursensoren mit Schutzabdeckung





Sensirion bringt die digitalen Feuchte- und Temperatursensoren SHT40-AD1P-R2 und SHT41-AD1P-R2 auf den Markt. Sie sind ab sofort über das globale Vertriebsnetz des Unternehmens erhältlich. Diese für anspruchsvolle Umgebungen konzipierten Sensoren liefern höchste Genauigkeit und Zuverlässigkeit und sind mit einer abnehmbaren Schutzabdeckung versehen, die beim Handling und während des Einsatzes eine lange Lebensdauer gewährleistet.



Stäfa, Schweiz - Der SHT40-AD1P-R2 und der SHT41-AD1P-R2 sind die jüngsten Neuzugänge in der Familie der renommierten digitalen Feuchte- und Temperatursensoren von Sensirion. Sie sind darauf ausgelegt, präzise Messungen zu liefern: Der SHT40-AD1P-R2 bietet eine Genauigkeit von ±1.8 % RH (max. ±3.5 %) und ±0.2 °C, der SHT41-AD1P-R2 eine Genauigkeit von ±1.8 % RH (max. ±2.5 %) und ±0.2 °C. Die Sensoren mit kompaktem DFN-Gehäuse sind ideal für Anwendungen mit geringem Platzangebot und lassen sich dank ihrer standardmässigen I2C-Schnittstelle und fester 0x45-I2C-Adresse einfach in eine Vielzahl von Geräten und Systemen integrieren.



Die abnehmbare Abdeckung ist ein wesentliches Merkmal, das bei der Handhabung und während des Einsatzes zusätzlichen Schutz gewährleistet und dafür sorgt, dass die Sensoren auch in hochvolumigen Produktionsumgebungen zuverlässig funktionieren. Ob industrielle Systeme, HLK-Geräte oder Konsumgüter - diese Sensoren vereinen Langlebigkeit, einfache Integration und hochpräzise Messungen für eine Vielzahl von Anwendungen.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Produktseiten SHT40-AD1P-R2 und SHT41-AD1P-R2 .









Sensirion - Experten für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen

Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'200 Mitarbeitende. Mit seinen Sensoren lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzise und zuverlässig messen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilbranche, Industrie, Medizin, HLK und Unterhaltungselektronik sowie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen finden Sie auf www.sensirion.com. Zusatzmaterial zur Meldung:



