Shanghai (ots/PRNewswire) -Auf dem Calterah Day 2025 am 6. Juni stellte Calterah bahnbrechende Fortschritte bei seinen mmWave-Radarchips in drei wichtigen Märkten vor: Bildgebungsradar, ADAS-Radar und neuartige Kurzstreckenradare. Das Unternehmen brachte mit Dubhe die weltweit erste IEEE 802.15.4ab-konforme Ultrabreitband (UWB)-SoC-Serie auf den Markt."Intelligenz ohne Sicherheit ist bedeutungslos", betonte Dr. Jiashu Chen, Gründer und Geschäftsführer von Calterah. Calterah hat mmWave-Radarchips und -Lösungen entwickelt, um die aktive Sicherheit in Fahrzeugen zu verbessern.Calterahs Andes Premium 8T8R (8-Transmitter 8-Receiver) Lösung für abbildendes Radar, die durch zwei kaskadierte Andes RoPTM Chips ermöglicht wird, demonstriert eine verbesserte Entfernungserfassung und eine stabile Erkennung von schwachen Zielen und bietet eine Höhenmessung über den gesamten Bereich von 350 m mit hoher Genauigkeit.Mit voller Signalverarbeitungsfähigkeit verdoppelt die Alps-Pro RoP SoC-fähige ADAS-Radarlösung die Reichweite der Fußgängererkennung und verbessert die Punktwolkenleistung im Vergleich zu Lösungen, die auf dem Standard Alps-Pro SoC basieren.Die neueste CPD-Lösung (Child Presence Detection) von Calterah basiert auf Lancang-USRR AiP, dem branchenweit ersten 6T6R-Radar-SoC, der eine ultrakompakte Radargröße und einen extrem niedrigen Stromverbrauch ermöglicht. Es kann präzise zwischen einem Baby und sich bewegenden Objekten unterscheiden, wodurch die Erkennungsgenauigkeit und das Benutzererlebnis deutlich verbessert werden.Die neu vorgestellte Dubhe-Serie von Calterah, die weltweit erste IEEE 802.15.4ab-konforme UWB-SoC-Serie mit 2T4R-Radarfunktion, meistert die Herausforderungen bestehender digitaler Schlüssellösungen perfekt. Im Bluetooth Low Energy (BLE)-unterstützten Multi-Millisecond (MMS)-Modus von IEEE 802.15.4ab unterstützt die Dubhe-Serie eine Reichweite von über 400 m und ermöglicht so die Ortung von Fahrzeugen über große Entfernungen. Die SoC-Serie zeichnet sich außerdem durch eine verbesserte Durchdringungsleistung aus, die in komplexen Umgebungen fünf Autos durchdringen kann und eine stabile Positionierung ohne Sichtverbindung (NLoS) gewährleistet.Der Dubhe 2T4R-Chip (CAL1106AQ) verfügt über eine starke Radarfunktion und kann für mehrere Radarfunktionen wiederverwendet werden, z. B. Kick-Sensing, Präsenzerkennung in der Kabine usw. Dank des 22-nm-Prozesses und des Low-Power-Designs konnte bei der Dubhe-Serie die Sendeleistung um 32 % und die Empfangsleistung um 56 % reduziert werden, was Anwendungen mit langen Standby-Zeiten ermöglicht.Neben Anwendungen im Automobilbereich ermöglicht die Dubhe-Serie mit ihren Consumer-Grade-Chips (CAL110xCW) auch verschiedene Verbraucherszenarien für intelligente und nahtlose Konnektivitätserlebnisse.Von der mmWave-Sensorik bis zur UWB-Konnektivität treibt Calterah die nächste Welle von Chip-Innovationen für intelligente und vernetzte Autos voran, die das Fahren für alle und überall sicherer und intelligenter machen.