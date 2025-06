EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung

Circus SE erhält offizielle Zulassung als Lieferant für US-Regierungsbehörden und das Verteidigungsministerium • Erstes Unternehmen im Bereich KI-Robotik für autonome Food-Systeme mit offizieller Zulassung als US-Regierungs-Lieferant weltweit • Regulatorische Freigabe abgeschlossen - Teilnahme an öffentlichen Beschaffungsverfahren ab sofort möglich • Strategischer Meilenstein beim Aufbau einer globalen Präsenz - ebnet den Weg für zukünftige Einsätze in US-Verteidigungsprogrammen München, 16. Juni, 2025 - Circus SE (XETRA: CA1 ), ein weltweit führender Anbieter von KI-Software und Robotik Lösungen für die Food-Service-Industrie, wurde offiziell als Lieferant für die US-Regierung und deren Streitkräfte zugelassen. Die Zulassung verschafft Circus Zugang zu öffentlichen Beschaffungsprogrammen und Auftragsvergaben der Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich des Verteidigungsministeriums und globalen US-Militärs, ein zentraler Meilenstein in der internationalen Expansionsstrategie des Unternehmens. Als erstes Unternehmen im Bereich KI-gesteuerter Robotik für autonome Food-Systeme weltweit, das diesen stark regulierten Status erreicht, ist Circus nun berechtigt, an staatlichen Ausschreibungen und Lieferverträgen für Behörden und Militärorganisationen der Vereinigten Staaten teilzunehmen. Diese regulatorische Freigabe beschleunigt den strategischen Einsatz der autonomen, KI-basierten Kochsysteme CA-1 und CA-M in US-Verteidigungsinitiativen sowie in Programmen für Dual-Use-Technologien. "Diese Zulassung eröffnet die nächste Phase zur Umsetzung unserer internationalen Strategie im Verteidigungs- und öffentlichen Sektor", erklärt Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer der Circus SE. "Sie bestätigt unsere operative Reife, stärkt unsere geopolitische Präsenz und eröffnet uns sicherheitskritische, hochwirksame Einsatzfelder." Nach der kürzlichen Ernennung von Sasha Borovik zum General Counsel, zuvor leitender Jurist für den globalen öffentlichen Sektor bei Microsoft, stärkt Circus mit diesem Schritt seine Marktpräsenz in den USA und seine Kompetenzen im öffentlichen Sektor weiter. Die Zulassung positioniert Circus als vertrauenswürdigen Technologiepartner für staatliche Institutionen und ebnet den Weg für langfristige Vertragsbeziehungen und internationale Kooperationen im Verteidigungsumfeld. Über Circus SE Circus SE (XETRA: CA1 ) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI und Robotik, das autonome Systeme für die Nahrungsmittelversorgung in zivilen und Verteidigungs- Anwendungen entwickelt. Der patentierte CA-1 Roboter ist der weltweit erste vollautonome Roboter für die Lebensmittelproduktion und befindet sich bereits in Serienfertigung. Angetrieben von proprietärer Embodied AI liefert Circus industrielle Mahlzeitenproduktion mit industrieller Zuverlässigkeit und minimalem Personaleinsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen eine globale Infrastruktur für autonome Nahrungsmittelversorgung - mit der Mission, die Menschheit zu versorgen. Kontakt: Circus SE

Hongkongstrasse 6

20457 Hamburg

press@circus-group.com



