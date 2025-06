DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ELEMENTARSCHADENVERSICHERUNG - Vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch hat die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) die Einführung einer verpflichtenden Elementarschadenversicherung gefordert. "Wir brauchen eine bezahlbare Pflichtversicherung, damit nach Hochwassern nicht immer wieder der Steuerzahler für Schäden einspringen muss", sagte Rehlinger der Rheinischen Post. "Jeder sollte sich zu einem fairen Preis absichern können, dazu braucht es ein Modell wie etwa in Frankreich. Bund und Länder werden miteinander zu besprechen haben, wie genau das angestrebte Modell in Deutschland aussieht und wie schnell es eingeführt werden kann", so die SPD-Politikerin. (Rheinische Post)

ASIAN DEVELOPMENT BANK - Die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) prüft, ob sie das Verbot der Finanzierung von Kernenergieprojekten aufheben soll, um die steigende Energienachfrage in der Region zu decken. "Im Rahmen einer für dieses Jahr geplanten obligatorischen Überprüfung der Politik erörtern wir mit unseren Anteilseignern die Möglichkeit einer Ausweitung des Engagements in der Kernenergie", sagte Priyantha Wijayatunga, Senior Director für Energie bei ADB, laut Financial Times. "Bei der Überprüfung der Energiepolitik werden Änderungen als Reaktion auf Veränderungen des externen Umfelds in Betracht gezogen", erklärte er weiter. Die ADB ist die größte multilaterale Entwicklungsbank in Asien. Im vergangenen Jahr hat sie 24,3 Milliarden US-Dollar für die Förderung der Entwicklung in Asien und im Pazifikraum bereitgestellt.

