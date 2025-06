The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.06.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.06.2025ISIN NameDE000DDA0K26 DZ BANK IS.A955XS1839888754 DNB BOLIGKRED. 18/25 MTNFR0012398998 CADES 14/25 MTNDE000A2LQP77 TAG IMMOBILIEN ANL.18/25BE0002595735 GROUPE BRUX.LAMB. 18/25PTTRVBOE0000 GAMALI. VIDA 02-UNDDE000DFK0BC0 DZ BANK IS.A1404DE000A254RV3 PUBLITY AG ANL.20/25DE000HLB31F9 LB.HESS.THR.CARRARA06C/19DE000LB11926 LBBW STUFENZINS 19/25XS2432543028 EIB 22/25 MTNDE000DW6C0W8 DZ BANK IS.A1952US06051GJD25 BK AMERICA 20/26 FLRUS517834AH06 L.V. SANDS 19/25