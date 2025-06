Hannover (ots) -Mit dieser Transaktion erweitert die Schlütersche ihr Portfolio im Bereich technologiegetriebener Marketing- und Kommunikationslösungen für KMUDie Schlütersche Mediengruppe übernimmt im Rahmen einer Anteilsübernahme die gesamten Geschäftsanteile der Unternehmensfamilie Müller Medien an der Crossmedia GmbH - dem Investmentvehikel, über das beide Partner bislang gemeinsam an der crossvertise GmbH beteiligt waren. Neue Geschäftsführer der Crossmedia GmbH werden Caroline von der Groeben und Ingo Mahl.crossvertise bietet eine digitale Buchungslösung für Werbung an, die es Unternehmen ermöglicht, verschiedene Werbemittel wie Plakat, Print, Online, Radio, Mobile, Kino und TV zu vergleichen und direkt online zu buchen. Auf einer zentralen Plattform werden alle Werbeformen vereint und professionelle Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von Werbekampagnen angeboten.Mit der Transaktion erweitert die Schlütersche ihr Portfolio im Bereich technologiegetriebener Marketinglösungen und wird zur Mehrheitsgesellschafterin der crossvertise GmbH. Damit treibt die Mediengruppe ihre Transformation zur serviceorientierten Anbieterin von digitalen Marketing- und Kommunikationslösungen (MarTech) für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) weiter voran.Ingo Mahl, CEO der Schlüterschen Mediengruppe: "Wir freuen uns sehr, die crossvertise GmbH künftig noch enger als Partnerin begleiten und ihre weitere Entwicklung aktiv unterstützen zu dürfen. Uns vereint die Vision, KMU-Kommunikation mit smarten digitalen Lösungen einfacher, effizienter und insgesamt zugänglicher zu machen. Hier ergänzt das crossvertise-Portfolio bestehend aus der Buchungsplattform crossvertise.com, der Mediaagentur-Marke crossadvise und der White-Label-Lösung für Handelsmarketing crossvertise.adbase das digitale Produktangebot der Mediengruppe - zum Beispiel mit dem digitalen Marketing-System COCO - ganz hervorragend."Thomas Masek, Co-CEO der crossvertise GmbH: "Für uns ist es ein großer Gewinn, die Schlütersche noch engagierter und entschlossener an unserer Seite zu wissen. Beide Unternehmen bringen umfassendes Branchenwissen und KMU-Expertise mit: Die Schlütersche bringt ihre langjährig gewachsene unternehmerische Kompetenz und Erfahrung ein, wir ergänzen diese durch unsere digitale Innovationskraft. In dieser Kombination entwickeln wir unsere Produkte gezielt weiter und schaffen eine starke Basis für nachhaltiges Wachstum."Über die Schlütersche MediengruppeDie Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG wurde 1747 gegründet und bildet zusammen mit ihren bundesweiten Beteiligungen die Schlütersche Mediengruppe. Als Mediendienstleisterin für mittelständische Unternehmen konzipiert die Schlütersche Werbe- und Marketingkonzepte - digital, in Print oder crossmedial, alles aus einer Hand. Ob Industrie, Handwerk, Tiermedizin, Automotive & Mobility, Medizin oder Recht: Das Portfolio als digitale Lösungsanbieterin für den Mittelstand umfasst führende Fachmedien, maßgeschneiderte Marketinglösungen und Recruiting Services.Ergänzt wird die Produktpalette durch die Ratgeberliteratur des Humboldt-Buchverlags. Weitere Geschäftsfelder der Schlüterschen sind kommunale Wirtschaftsmedien und Ausbildungsratgeber. Durch die Verbindung von Fach- und Branchenexpertise mit einer Vielzahl von Medien- und Kommunikationsdienstleistungen sowie dem All-in-one Marketing-Tool COCO (https://coco.one/) ermöglicht die Schlütersche ihren Zielgruppen stets maßgeschneiderte Lösungen. Weitere Informationen unter schluetersche.de.Über die crossvertise GmbHDie crossvertise GmbH kombiniert seit mehr als 10 Jahren Media-Selbstbuchung und individuelle Mediaberatung. Auf Deutschlands umfassendster Buchungsplattform crossvertise.com können Unternehmen und Agenturen alle Werbemedien - von Plakat-, Print- und Radio- über Online- bis zu Kino- und TV-Werbung - einfach vergleichen, direkt planen und buchen. Darüber hinaus entwickelt das Team erfahrener Mediaberater unter der Mediaagentur-Marke crossadvise (www.crossadvise.com) individuelle Media-Strategien und übersetzt diese in wirkungsvolle Werbekampagnen. Regionale und diversifizierte Kampagnen abseits der Standardmedien gehören dabei zum Alltag. Zu den Kunden zählen u.a. Festina Uhren, Mey Bodywear, Malteser Hausnotruf, Münchner Bank und Bimmerle Private Distillery.Die crossvertise GmbH wurde 2011 gegründet, hat ihren Sitz in München und beschäftigt rund 60 Mediaprofis und Technologieexpert:innen. Geschäftsführer sind Maximilian Balbach und Thomas Masek. Als White-Label Lösung für Vermarkter und große Händlerorganisationen bietet crossvertise seine Technologie unter der Marke crossvertise.adbase auch als Software-as-a-Service-Lösung an.Mehr unter crossvertise.com und crossadvise.com.