TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in der Region Asien-Pazifik haben am Montag moderat zugelegt. Marktexperten erklärten dies trotz des am Freitag zu einem Krieg eskalierten Konflikts zwischen Israel und Iran damit, dass schlimmstmögliche Szenarien bislang nicht eingetreten seien.

Anleger seien derzeit relativ erleichtert, da die Straße von Hormus, eine wichtige Schifffahrtsroute für Öltransporte, noch offen sei, erklärte Stephen Innes von SPI Asset Management. Erst durch eine Blockierung oder Schließung dieser Meerenge zwischen Iran und Oman, durch die ein großer Teil des weltweiten Ölgeschäfts läuft, könnte die aktuelle Gelassenheit in Panik umschlagen. Dann nämlich könnte der Ölpreis laut Deutsche-Bank-Experte George Saravelos auf über 120 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) steigen.

Derzeit indes legten die Preise für Rohöl nur moderat zu. An diesem Morgen kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 74,93 US-Dollar und damit 72 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juli stieg um 89 Cent auf 73,87 Dollar. Israel hatte am Freitag begonnen, iranische Atomanlagen und Militärs zu bombardieren, woraufhin der Iran mit Gegenschlägen antwortete. Seither überziehen sich beide Länder mit Luftangriffen.

Aktuelle Wirtschaftsdaten aus China fielen durchwachsen aus. So sanken die Preise für neue und bestehende Wohnimmobilien im Mai. Zudem stieg die Industrieproduktion im selben Monat nicht so deutlich wie erwartet. Der Einzelhandel legte unterdessen stärker zu als im Vormonat April und übertraf auch die durchschnittliche Analystenschätzung.

Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann zuletzt 0,2 Prozent auf rund 3.872 Punkte. Für den Hang Seng in der Sonderwirtschaftszone Hongkong ging es um 0,5 Prozent auf 24.020 Zähler nach oben.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte nach Verlusten am Freitag um 1,3 Prozent auf 38.311,33 Punkte zu. Japanische Aktien profitierten dabei auch von deutlichen Kursgewinnen von Rüstungsaktien nach Berichten über ein Treffen zwischen Japan und der EU, um Kooperationsmaßnahmen für die Rüstungsindustrie zu besprechen.

In Australien beendete der S&P/ASX 200 mit plus 0,01 Prozent auf 8.548,40 Punkte kaum verändert. Die Aktien des Öl- und Gasförderers Santos legten um rund elf Prozent zu. Das staatliche Ölunternehmen Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten will den Konzern kaufen./ck/mis

JP9010C00002, 2455717, QT0009982759, HK0000004322, XC0006013624, CNM0000001Y0