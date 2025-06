Berlin (ots) -Wie jedes Jahr findet in Deutschland, Österreich und der Schweiz am 18. Juni der Tag der Mediation statt. Die Mediationsverbände machen auf die Vorteile von Mediation als wirksames Verfahren der Konfliktlösung aufmerksam."Der Tag der Mediation ist eine großartige Gelegenheit, die Arbeit von Mediator:innen sichtbar zu machen und die Vorteile der Mediation bekannter zu machen", betont Christian Hartwig, der erste Vorsitzende des Bundesverbands MEDIATION e. V. mit Sitz in Berlin. Auf der Kampagnenseite www.tag-der-mediation.international finden Interessierte Informationen über Veranstaltungen rund um das Thema Mediation.Mediation bietet eine Vielzahl von Vorteilen: Konflikte können schneller, kostengünstiger und nachhaltiger gelöst werden als in einem Gerichtsverfahren. Statt Sieger und Verlierer zu produzieren, entstehen Optionen, bei denen alle Parteien ihre Interessen und Bedürfnisse einbringen können. Das spart Zeit und Geld und trägt zu einem besseren Miteinander bei.In einer Mediation arbeiten die Konfliktparteien freiwillig und eigenverantwortlich an einer Lösung. Unterstützt werden sie dabei von einem oder einer neutralen, allparteilichen Mediator:in. Diese schaffen einen vertrauensvollen Rahmen, moderieren den Austausch und helfen, gegenseitiges Verständnis zu entwickeln. Lösungen werden dabei nicht vorgegeben - sie entstehen durch die Beteiligten selbst. So wird gewährleistet, dass die gefundenen Vereinbarungen für alle tragfähig sind.Mediation ist vielseitig einsetzbar: In Familien - etwa bei Trennungen, Sorgerechtsfragen oder Erbstreitigkeiten - ebenso wie in Unternehmen, zwischen Teams oder bei der Unternehmensnachfolge. Auch Nachbarschaftskonflikte oder Streitigkeiten zwischen Mietern und Vermietern lassen sich häufig erfolgreich durch Mediation klären. Zudem wird Mediation bei Bauprojekten, in der öffentlichen Verwaltung, im Gesundheitswesen sowie im Strafrecht im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs eingesetzt. Auch an Schulen und im interkulturellen Bereich spielt Mediation eine wichtige Rolle, um Verständigung über kulturelle Unterschiede hinweg zu fördern.Pressekontakt:Christian Hartwig1. Vorsitzender Bundesverband MEDIATION e.V.E-Mail: christian.hartwig@bmev.deTel. +49 (0) 163 6852518Jörn ValldorfPressereferentE-Mail: joern.valldorf@bmev.deTel: Tel.: +49 (0)30 54 90 60 8-22Original-Content von: Bundesverband Mediation e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175223/6055819