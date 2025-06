© Foto: Eli Hartman/AP/dpa

Die Ölpreise haben sich zu Wochenbeginn äußerst volatil gezeigt. Nach einem Anstieg von sieben Prozent am Freitag trieben neue Raketenangriffe zwischen Israel und dem Iran die Notierungen weiter in die Höhe.Hintergrund der nervösen Märkte sind Berichte über iranische Raketen, die am Montag Wohngebäude in Tel Aviv und Haifa trafen. Bereits am Sonntag waren bei gegenseitigen Angriffen beider Länder Zivilisten verletzt worden. Beide Militärs riefen die Bevölkerung zur Vorsicht auf. Die Sorge wächst, dass sich der seit Jahren schwelende Konflikt zu einem umfassenden regionalen Krieg ausweiten könnte. Besondere Brisanz erhält die Lage durch die potenzielle Bedrohung für die Straße von Hormus, …