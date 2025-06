DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf höher

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Montag im Handelsverlauf. Der Juni-Kontrakt notiert gegen 08:55 Uhr 125,0 Punkte höher mit 23.580,0. In den Handel gegangen war er mit 23.471,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.592,0 und das Tagestief bei 23.409,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher gut 2.000 Kontrakte.

Der Future liegt seit Mitte Mai in einer Seitwärtsbewegung zwischen 23.290 bis 23.300 auf der Unterseite und 24.430 bis 24.512 auf der Oberseite. Der kurzfristige Abwärtstrend bei 23.560 bietet Widerstand, sollte er am Montag überwunden werden, würde sich die Situation auch von der technischen Seite weiter entspannen. Dann könnten die Gaps in der Kasse angelaufen werden.

