Steiermark (ots) -IWSC 2025 erstmals in der Steiermark - und die Steiermark räumt groß abDie International Wine & Spirit Competition (IWSC) hat ihre globale Verkostung 2025 zum ersten Mal in der Steiermark abgehalten - und das mit großem Erfolg für die gastgebende Region: Zehn der 18 österreichischen Goldmedaillen gingen an steirische Weingüter, angeführt von einem beeindruckenden Auftritt der Sauvignon-Blanc-Riege.IWSC Global Judging Austria: Premiere in der SteiermarkVom 28. bis 31. Mai 2025 bewertete die Jury unter der Leitung vom Master of Wine Dirceu Vianna Junior MW und Mitglied des IWSC Wine Judging Committee in zwei Tagen Blindverkostung mehr als 340 österreichische Weine in der Steiermark. Organisiert wurde das IWSC-Tasting gemeinsam mit der Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM), mit Unterstützung von Wein Steiermark.Die 10 Fachjuror:innen - Einkäufer:innen, Journalist:innen, Sommeliers und Branchenexpert:innen - vergaben 18 Gold-, 111 Silber- und 173 Bronzemedaillen. Die meisten Goldmedaillen gab es für Sauvignon Blancs aus der Steiermark, gefolgt von Grünen Veltlinern aus dem Kamptal und Kremstal. Die Gesamt-Ergebnisse spiegeln die Vielfalt und Dynamik der österreichischen Weinszene wider.Steirischer Sauvignon Blanc: Österreichs bestgehütetes Geheimnis?Die Verkoster:innen waren sich einig: Steirischer Sauvignon Blanc gehört ins weltweite Rampenlicht. Die Juroren waren beeindruckt von der hohen Qualität, der stilistischen Vielfalt und der "Trinkbarkeit" der Sauvignon Blancs. Ob mit oder ohne Eichenfass, die Weine zeigten außergewöhnliche Klasse, Ausgeglichenheit und Persönlichkeit - in einer Zeit, in der das Interesse der Verbraucher für Sauvignon Blanc ungebrochen hoch ist und Konsument:innen neue Alternativen zu den Klassikern aus Neuseeland oder dem Loiretal suchen.Steirische Ergebnisse im Überblick- 10 × Gold, 28 × Silber, 30 × Bronze für steirische Weine- 51,35 % der eingereichten Weine aus der Steiermark erhielten Gold oder Silber (38 von 74)- Über 90 % der steirischen Einreichungen wurden prämiert (68 von 74)Die International Wine & Spirit Competition, IWSC (gegründet 1969, London) zählt zu den renommiertesten und ältesten Weinbewerben der Welt. Jährlich verkostet eine hochkarätige Jury tausende Weine aus über 90 Ländern; IWSC-Medaillen gelten international als verlässlicher Qualitätsnachweis.Die Wein Steiermark ist die Botschafterin der steirischen Weine. Mit Kommunikations- und Absatzförderungsmaßnahmen verfolgt sie das Ziel, die Anerkennung des steirischen Weines und der steirischen Weingüter im In- und Ausland zu erhöhen. www.steiermark.wineIWSC 2025 erstmals in der Steiermark - diese räumt groß ab Zum Bericht (https://steiermark.wine/iwsc-austria-judging-2025-results/)