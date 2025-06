Düsseldorf, Germany (ots/PRNewswire) -Jackery (https://de.jackery.com/) präsentiert als führender Anbieter mobiler Stromlösungen sein neues Flaggschiff: Der Explorer 3000 v2 (https://de.jackery.com/products/explorer-3000-v2-portable-power-station?_pos=1&_sid=d0bfcbbb8&_ss=r) überzeugt als leichtestes Modell seiner Klasse mit mehr Leistung und neuen intelligenten Funktionen bei reduzierter Größe. Die Powerstation mit einer Kapazität von 3.072 Wh und einer Ausgangsleistung von 3.600 W empfiehlt sich gleichermaßen für den Einsatz beim Camping, auf Baustellen sowie als Notstromlösung zu Hause. Im Vergleich zum beliebten Vorgängermodell bietet das Kraftpaket 20 % mehr Ausgangsleistung, eine nochmals schnellere Ladezeit sowie ein um 35 % kompakteres Gehäuse - bei einem Gewicht von nur 27 kg.Ideales Verhältnis von Kapazität, Leistung und EffizienzIn vielfältigen Einsatzszenarien versorgt der Explorer 3000 v2 zuverlässig auch stromintensive Geräte - vom E-Grill über Klimageräte bis hin zu Elektrowerkzeugen und Haushaltsgeräten. So können über acht Ausgänge - darunter drei AC-Steckdosen, zwei USB-C- und zwei USB-A-Ports sowie ein 12-Volt-Kfz-Anschluss - gleichzeitig mehrere Geräte betrieben werden. Im Inneren arbeitet ein LiFePO4-Akku mit über 4.000 Ladezyklen, der eine Lebensdauer von über zehn Jahren bietet. Zum Einsatz kommt dabei Jackerys CTB-Technologie (Cell-to-Body). Inspiriert durch Anwendungen in der Automobilindustrie ermöglicht die neuartige Wabenstruktur der Batteriezellen mit direkter Integration in die Unterschale nicht nur eine platzsparende Anordnung, sondern sorgt auch für mehr Stoßfestigkeit, Stabilität und Sicherheit gerade bei rauen Outdoor- oder Offroad-Bedingungen. Darüber hinaus schützt die ChargeShield 2.0-Technologie den Akku durch ein umfassendes Sicherheitskonzept mit bis zu 40 Schutzmechanismen inklusive permanenter Überwachung auf Übertemperatur, Überladung, Überstrom etc. sowie KI-gesteuerter Ladealgorithmen zur möglichst akkuschonenden Ladung. Muss es aber doch einmal schnell gehen, ist die Powerstation in nur 1,8 Stunden per Netzstrom aufgeladen, hybrid bei gleichzeitiger Nutzung eines SolarSaga Solarpanels in nur 1 Stunde und 40 Minuten.Intelligente Steuerung und geplante Nutzung dynamischer StromtarifeDie bidirektionale Lademöglichkeit bietet einen weiteren Vorteil: So ermöglicht das neue Modell die Nutzung hybrider Stromtarife und lädt auf Wunsch per App planbar zu Zeiten von Niedrigtarifen. Steuern und Überwachen lassen sich dabei alle Funktionen wahlweise über Bluetooth oder WLAN per Smartphone in Echtzeit - vom Ladestand über die Ein- und Ausgangsleistung bis hin zur CO2-Einsparung durch Solarnutzung. Dabei haben User die Wahl zwischen verschiedenen smarten Betriebsmodi: dem Batterieschonmodus zur Verlängerung der Lebensdauer um bis zu 30 %, der Silent-Option mit einem Geräuschpegel von nur 27 dB oder dem Eigenverbrauchsmodus zur Verwendung von Solarstrom im Haushalt bei angeschlossenem Solarpanel. Obligatorisch ist dabei eine integrierte USV-Funktion mit 20 Millisekunden für den Notfall, so dass angeschlossene Geräte auch bei Stromausfall weiterlaufen - etwa medizinische CPAP-Geräte, die bei Schlafapnoe eingesetzt werden. Selbst bei seltenen Einsätzen als Backup zur Notstromversorgung oder beim jährlichen Campingurlaub ist dank LiFePO4-Batterie sowie Jackerys patentierter Niedrig-Selbstentladungstechnologie auch bei langen Standzeiten kein nennenswerter Kapazitätsverlust zu befürchten. Denn die Powerstation behält auch nach 365 Tagen bis zu 95 % ihrer Ladung und ist so stets einsatzbereit, wenn sie gebraucht wird.Early-Bird-Rabatt und GeschenkeGebaut für eine zuverlässige Energieversorgung jederzeit und überall ist der neue Explorer 3000 v2 ab sofort verfügbar. Jackerys stärkste Powerstation ist vom 16. bis zum 30. Juni im Onlineshop (https://de.jackery.com/products/explorer-3000-v2-portable-power-station?_pos=1&_sid=d0bfcbbb8&_ss=r) zum Early-Bird-Preis von nur 1.999 Euro - statt 2.499 Euro UVP - erhältlich. Wer gleich nachhaltigen Solarstrom tanken möchte, greift zum Solargenerator (https://de.jackery.com/products/solar-generator-3000-v2?_pos=1&_psq=Jackery+Solar+Generator+3000+v2&_ss=e&_v=1.0) bestehend aus 3000 v2 Powerstation und mobilem SolarSaga 200 Watt Panel für 2.299 Euro statt 2.949 Euro. 