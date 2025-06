Der Goldpreis stieg am Montagmorgen bis auf 3.451 US-Dollar, gab seine Zugewinne dann jedoch wieder ab und notiert aktuell bei rund 3.420 USD. Damit bleibt Gold in der Nähe seines Rekordhochs von knapp 3.500 US-Dollar, da die Eskalation zwischen Israel und dem Iran Anleger in sichere Häfen treibt. Auch am Wochenende setzten sich die Angriffe ...

