Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Anlässlich seines 16. Jubiläums führt Reolink, ein innovativer Marktführer im Bereich intelligenter visueller Technologien für zu Hause, die Elite Floodlight WiFi-Kamera ein. Eine 180°-Flutlichtkamera, nicht nur um das Zuhause abzusichern, sondern auch zur Beleuchtung, um potenzielle Eindringlinge abzuschrecken. Nutzer behalten die Kontrolle: Einfahrten beleuchten, nächtliche Bewegungen sehen und sich auch bei Dunkelheit sicher fühlen.Elite Floodlight WiFi markiert einen neuen Meilenstein der Reolink Flutlichtkamera-Serie (https://store.reolink.com/floodlight-camera/). Die Kombination heller 3000-Lumen-Beleuchtung und 4K-Panoramaüberwachung hebt sie von typischen Flutlichtmodellen ab. Sie ist für alltägliche Anforderungen wie Abschreckung und Gartenbeleuchtung konzipiert und schafft zusätzlich ein perfektes Ambiente durch anpassbare Helligkeit und Farbtemperatur. Elite Floodlight WiFi ist ab heute in Deutschland auf Reolink.com (http://reolink.com/product/elite-floodlight-wifi/?utm_source=pr&utm_medium=prnewswire&utm_campaign=elitefloodlightwifi) und Amazon (https://www.amazon.de/Reolink-WiFi-Panorama-Flutlichtkamera-Elite-Floodlight/dp/B0DX1T4898?maas=maas_adg_DAB969BFE5F228D6A007BCDBF6C70B83_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) für 194,99 € nach 15% Rabatt erhältlich. Verwenden Sie den Code ELITE10M an der Kasse für 10% Zusatzrabatt.Ultraweites 180°-Sichtfeld, keine toten WinkelElite Floodlight WiFi ist mit fortschrittlicher Dual-Image-Stitching-Technologie ausgestattet und liefert nahtlose 4K UHD 180°-Ultraweitsichten. Von der Einfahrt bis zum Hinterhof erfasst sie alles in einem Bild - ohne tote Winkel für einen klaren Blick auf jeden Sichtbereich, egal ob sich ein Auto seitlich nähert oder sich etwas am Zaun bewegt.Leistungsstarke Beleuchtung für individuelle KundenbedürfnisseDie Flutlichter haben 3.000 Lumen Helligkeit und können Bereiche bis 12m Entfernung beleuchten. Benutzer können Helligkeit und Farbtemperatur einstellen, von sanften 3000K warm bis zu knackigem 6000K weiß für die richtige Lichtstimmung und bessere Sicht.Die Kamera verfügt über drei anpassbare Beleuchtungsmodi.- Bewegungsausgelöste Beleuchtung schaltet sich ein, wenn Personen, Fahrzeuge oder Tiere erkannt werden und lenkt die Aufmerksamkeit auf jegliche Aktivität im Überwachungsbereich.- Bei zeitgesteuerter Beleuchtung können Benutzer Zeiten festlegen, zu denen das Licht ein- oder ausgeschaltet wird.- Der Dämmerungsmodus aktiviert die Beleuchtung automatisch bei Einbruch der Nacht und schaltet sie am Morgen aus.Intelligente Bewegungserkennung mit sofortiger ReaktionReolink Elite Floodlight WiFi nutzt KI-gestützte Technologie, um Personen, Fahrzeuge und Tiere zu identifizieren für reduzierte Fehlalarme. Nutzer werden nur alarmiert, wenn es wichtig ist. Bei erkannter Bewegung reagiert die Kamera sofort - das Flutlicht schaltet sich ein und eine 105 dB Sirene ertönt. Außerdem kann ein personalisierter Sprachalarm abgespielt werden, um Eindringlinge abzuwehren und Echtzeit-Benachrichtigungen zu erhalten.Reolinks 16. Jubiläum mit tollen Angeboten feiernZum 16. Reolink-Jubiläum gibt es ein Launch-Angebot der Elite Floodlight WiFi. Jetzt 15 % weniger zahlen und 10 % Zusatzrabatt erhalten, wenn Sie den Code ELITE10M beim Bezahlen eingeben. Von jetzt an bis 22. Juni können Kunden bei Reolink.com (https://reolink.com/lp/reolink-sale/?utm_source=pr&utm_medium=prnewswire&utm_campaign=anniversary2025) zudem Rabatte bis 40 % auf ausgewählte Produkte erhalten, darunter die neue Altas und andere viel verkaufte Sicherheitslösungen.Um mehr über Reolink Elite Floodlight WiFi zu erfahren, besuchen Sie bitte Reolink.com (http://reolink.com/product/elite-floodlight-wifi/?utm_source=pr&utm_medium=prnewswire&utm_campaign=elitefloodlightwifi).Über ReolinkReolink bietet intelligente Sicherheitslösungen für Privathaushalte und Unternehmen an und strebt mit seiner breiten Produktpalette ein nahtloses Sicherheitserlebnis an. Das Unternehmen bietet Millionen von Kunden weltweit Videoüberwachung und Schutz und zeichnet sich durch sein Engagement für innovative Sicherheitstechnologien aus. Erfahren Sie mehr über Reolink-Angebote unter Reolink.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2710385/Press_Release_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2710386/Press_Release_Cover_2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2494855/5368996/Reolink_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/16-jahre-reolink--das-jubilaumsfest-mit-der-4k-180-elite-floodlight-wifi-kamera-302481729.htmlPressekontakt:Reolink PR Team,pr@reolink.comOriginal-Content von: Reolink Innovation Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172109/6055847